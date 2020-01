La Roux: Plant sie etwas mit Rapper Stormzy?

10 Jahre ist La Roux größter Hit „Bulletproof“ nun her. Gilt als wahrer Klasssiker. In der Zwischenzeit landete Eleanor „Elly“ Jackson, wie sie bürgerlich heißt, noch so manchen Achtungshit und begab sich in eine längere Pause.

Nun möchte sie an alte Erfolge anknüpfen und schickt mit „Supervision“ ein neues Album ins Rennen. Sie ist also zurück und Kreativ wie nie zuvor, wie sie im Gespräch mit klatsch-tratsch.de verrät.

Quelle: instagram.com

„Er ist wirklich ein cooler Typ“

Vor wenigen Tagen postete die britische Sängerin einen gemeinsamen Schnappschuss mit UK-Rapper Stormzy. Über ihn und ihre Begegnung sagte sie: „Er ist wirklich ein cooler Typ. Wir stammen beide aus Südlondon und haben uns viel darüber – und wie es sich verändert hat – unterhalten.“

Doch könnte sie sich eine Zusammenarbeit mit dem „Vossy Bop“-Rapper vorstellen? „Wenn es mir angeboten würde, dann würde ich das ernsthaft in Betracht ziehen. So lange die Musik gut ist und es etwas ist, das ich liebe, warum nicht?“ Darüber habe sie sich aber noch nie ernsthaft Gedanken gemacht, schließt sie ab. Ein spannende musikalische Paarung wäre es aber allemal …