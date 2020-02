Lady Gaga: Das ist das Video zu ihrem neuen Song „Stupid Love“

Lady Gaga (33) kehrt zurück zu ihren Wurzeln: Ihr neuer Song „Stupid Love“ und das dazugehörige Musikvideo erinnern stark an alte Gaga-Zeiten. Knapp vier Jahre nach dem letzten Studioalbum „Joanne“ und dem Oscar-Gewinn für „Shallow“ meldet sich Lady Gaga heute mit einer neuen Single zurück!

„Stupid Love“ erinnert vom Sound und von der Optik an frühere Songs wie z.B. „Born This Way“. Im Video zum Lied tanzt Lady Gaga in einem pinken Metallic-Outfit in einer Wüstenlandschaft, umringt von zahlreichen Tänzerin in schwarzen Lederoutfits und gelben Ganzkörperanzügen.

Quelle: instagram.com

So klingt ihr neues Album

Auf Instagram kündigte Lady Gaga mit dem Hashtag #LG6 ihr neues Album an. Zu dem Album erzählt sie im Interview mit Zane Lowe: „Ich setze mein ganzes Herz, meinen ganzen Schmerz, all meine Botschaften aus dem Bereich in Musik um. Ich möchte, dass die Leute tanzen und sich glücklich fühlen. Ich möchte Musik herausbringen, die ein großer Teil der Welt hören wird, und sie wird ein Teil ihres täglichen Lebens werden und sie wird euch jeden Tag glücklich machen.“

Für den Song „Stupid Love“ arbeitete Lady Gaga mit Songwriter Max Martin zusammen, darüber erzählt sie: „Er ist ein großartiger Produzent. Ich habe noch nie mit ihm gearbeitet!“ In der Vergangenheit schrieb die Sängerin ihre Lieder lieber selbst, doch jetzt entschied sie sich mit dem schwedischen Produzenten zusammenarbeiten: „Ich habe beschlossen, kein Arschloch mehr zu sein und ihn wenigstens zu treffen.“

Danach lief alles wie am Schnürchen und heraus kam „Stupid Love“.