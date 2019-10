Lady Gaga: Hier stürzt sie mit einem Fan von der Bühne

Lady Gaga (33) ist dafür bekannt, dass sie bei ihren Auftritten gerne mal Fans auf die Bühne holt. Nach ihrer Show gestern Abend könnte sich das eventuell jetzt ändern. Denn während ihrer Las Vegas-Show holte die selbst ernannte Monster-Mutti einen Fan zu sich auf die MGM-Bühne, um mit ihm zu tanzen.

So sprang die „Pokerface“-Sängerin auf den stehenden Mann und umschloss mit ihren Beinen seine Hüfte. Dabei macht die schöne Blondine anzügliche, aber auch gleichzeitig ruckartige Bewegungen.

Ihre Fans sind geschockt!

Um das Gewicht der Oscar-Preisträgerin abzufedern, machte er einen Schritt zur Seite, stolperte und trat ins Leere. Allerdings stand er schon am Bühnenrand und stürzte mit Fräulein Gaga auf sich ca 1,5 Meter in die Tiefe. Wie man in mehreren Videoaufnahmen sehen kann, landeten die beiden sehr unsanft auf dem Boden – wobei der Mann auf Lady Gaga fiel. Die Menge war schockiert und hielt den Atem an, erschrockene Schreie waren zu hören.

Lady Gaga – ganz Profi – stand schnell wieder auf und spielte die Show zu Ende, als sei nichts passiert. Ob sie oder der Fan von dem Sturz Verletzungen davongetragen haben, ist nicht unbekannt.