Lady Gaga: Ihre Las-Vegas-Show „Enigma“ ist gestartet

Samstag, 29. Dezember 2018 10:36 Uhr

Lady Gagas neue Las-Vegas-Show „Enigma“ war eine große Herausforderung für sie. Die 32-Jährige ist seit gestern in einer zweiteiligen Show in Sin City zu sehen.

Ihr Manager Bobby Campbell hat nun verraten, dass diese festen Shows der Sängerin eine ganz neue Tür öffnen, aber auch ein wenig mehr Stress bedeuten als sie sonst auf normalen Tourneen hat.

„In den letzten acht Jahren ihres Lebens ist sie durch Stadien und Arenen getourt. Sich auf ein Theater zu reduzieren und mit Produktions-Limits zu leben, ist nicht einfach. Ich denke, die Fans werden ziemlich aufgeregt bei dem sein, was wir uns für sie ausgedacht haben, aber es ist sicherlich nicht alles ohne Herausforderungen zu Stande gekommen.“ Lady Gaga tritt im MGM Park Hotel auf.

Sie ist nicht die Erste

Gaga ist einer der am besten verdienen Popstars der Welt und mit ihrer sogenannten Residenz-Show in Las Vegas schließt sie sich großen Stars wie Britney Spears, Celine Dion oder Elton John an an.

Diese Dauer-Shows gibt es aber tatsächlich noch gar nicht so lange, wie der Präsident der Live Nation Las Vegas, Kurt Melien, nun verriet: „Residenzen sind nun die dominante Entertainment-Form. Die Idee, dass der größte Künstler der Welt eine Vegas-Show macht, teilt der Welt mit, dass das jetzt das ist, was gemacht wird.“

Quelle: instagram.com

Lady Gagas Las-Vegas-Setlist

1. Just Dance

2. Poker Face

3. LoveGame

4. Dance In The Dark

5. Beautiful, Dirty, Rich

6. The Fame

7. Telephone

8. Applause

9. Paparazzi

10. Aura

11. Scheiße

12. Judas

13. Government Hooker

14. I’m Afraid of Americans (David Bowie cover)

15. The Edge of Glory

16. Alejandro

17. Million Reasons

18. You and I

19. Bad Romance

20. Born This Way

21. Shallow