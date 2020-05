Lady Gaga: Neues Video zu „Rain On Me“ mit Ariana Grande

Die neue Single von Lady Gaga ist da! Für „Rain On Me“ hat sie sich noch die stimmliche Unterstützung von Ariana Grande mit an Bord geholt. Nun wurde am frühen Freitagabend das aufwändige Video dazu veröffentlicht.

Die erste Single-Auskopplung aus dem sechsten Studioalbum „Chromatica“ von Lady Gaga ist heute erschienen. Dabei zeigt Miss Extravaganza, was sie immer noch am besten kann: leicht verdauliche Pop-Songs produzieren.

Sie tanzen in strömenden Regen

Was für eine Ansage: Regne auf mich! Das singen Lady Gaga (34) und Ariana Grande (26), wie in einem typischen Pop-Song, geschätzte dreißig Mal. Lyrisch ist der Song kein Meisterwerk. Es kommen Phrasen wie: „Hände hoch zum Himmel/ Ich werde deine Galaxie sein“ vor. Damit wollen beide wohl ihre Beständigkeit und Stärke zeigen. Das Resultat hat dennoch Ohrwurm-Potenzial und erinnert an Songs der 2000er, die auf jeglichen Laufstegen dieser Welt gespielt wurden.

Das Video, das am 22.Mai erschien, zeigt eine verletzte Gaga mit einer Armee von Tänzern, die alle in schwarz-pinkem Leder Look tanzen. Ariana und ihre Gang sind dagegen im lila-schwarzen Look gekleidet. Wie der Titel schon suggeriert tanzen beide in strömenden Regen. Das ganze Video wirkt irgendwie düster und dystopisch. Die Tänzer und die beiden Künstlerinnen scheinen aber die Zeit ihres Lebens zu haben.

„Rain On Me“ ist übrigens die erste Single aus Lady Gagas sechstem Album „Chromatica“, das am kommenden Freitag, den 29. Mai veröffentlicht wird.