LaFee: Nach einer Pause für Kopf und Seele ist das Comeback-Album da!

17.08.2021 09:47 Uhr

Früher Ruhm hat auch seine Schattenseiten. Davon kann die Sängerin LaFee ein Lied singen. Jetzt meldet sie sich nach einer Auszeit zurück.

Sängerin LaFee (30, „Virus“) hat ihre lange musikalische Pause mit der kräftezehrenden Zeit zu Beginn ihrer Karriere begründet. „Ich habe ja mit 15 Jahren angefangen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Akku komplett leer war. Weil es eine so kräftezehrende Zeit war – so schön sie auch gewesen sein mag“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

LaFee hat Lust auf andere Dinge

Damals habe sie „richtig geackert“. „Ich brauchte eine Pause für meinen Kopf und meine Seele“, sagte sie. „Und dazu kam, dass ich einen Reiz verspürte, noch etwas anderes zu machen.“ Unter anderem war sie als Schauspielerin aktiv.

Die Sängerin aus Stolberg bei Aachen, die mit bürgerlichem Namen Christina Klein heißt, hatte vor allem in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends als Teenie-Star große Erfolge gefeiert. Am 20. August erscheint ein Comeback-Album.

Album mit Coversongs aus den 80ern

Der ursprünglich für Enhde Mai 2021 angekündigte neue Longplayer entstand zusammen mit dem Produzenten Christian Geller. Fans dürfen sich auf einen aufregenden Mix aus zeitlosen Eighties-Coversongs – allesamt echte Rekordhits und ikonische Meilensteine der Musikgeschichte – und brandneuen Kompositionen freuen. (dpa/KT)

Tracklist

1. Zurück in die Zukunft

2. Material Girl

3. Rock me Amadeus

4. Zeit heilt die Zeit

5. Japan ist weit

6. Halt mich fest

7. Für immer jung

8. 1985

9. Wenn der Regen auf uns fällt (+ Lucas Cordalis)

10. La Isla Bonita

11. Heißkalter Engel

12. Neonlicht

13. Ich will mit jemandem tanzen

14. Herz aus Glas

15. Drei Millionen Likes

La Fee Studioalben

2011: Frei

2008: Ring frei

2007: Jetzt erst recht

2006: LaFee