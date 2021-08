LaFee wagt großes Comeback – und auch ein Duett mit Falco (†) ist dabei!

LaFee (bürgerlich: Christina Klein) schaut mit ihrem neuen Album «Zurück in die Zukunft».

20.08.2021 20:00 Uhr

LaFee war zu Beginn des neuen Jahrtausends das, was man einen Teenie-Star nannte. Seitdem ist viel passiert. Nach zehn Jahren Pause will die Sängerin nun zurückkehren - mit Hilfe von Falco.

Es kommt ein Moment im Gespräch mit LaFee, die bürgerlich Christina Klein heißt, an dem sie über Britney Spears nachdenkt. Über die US-amerikanische Pop-Sängerin wurde in den vergangenen Jahren viel berichtet, allerdings weniger über ihre musikalischen Großtaten.

Oft ging es darum, wie Britney Spears nach ihrem sehr frühen Erfolg als Popstar mit beruflichen und privaten Problemen zu kämpfen hatte. LaFee scheint das sehr genau verfolgt zu haben. Sie war auch mal das, was man damals einen Teenie-Star nannte.

LaFee 2006

„Da kann ich mitfühlen, weil ich es in Teilen eben selbst kenne“, sagt LaFee. „Diese Zeit, in der man nicht mal zum Tourbus laufen kann, ohne dass mindestens 20 Leute versuchen, mit in den Bus zu kommen.“ Unterschied: Bei Christina Klein folgte darauf kein Drama. „Meine Familie hat aber zum Glück nie gesagt: Du musst! Mach!“, sagt sie. „Sondern: Komm‘ in unsere Arme, hier bist du sicher.“

Als Teeniestar war LaFee nur unterwegs

Wenn man mit LaFee spricht, geht es oft darum, wie es war, sich rauszunehmen, eine Pause einzulegen, Kräfte zu sammeln. „Ich hatte nicht einen Tag im Jahr frei“, sagt sie. „Wenn andere Leute Weihnachten oder Silvester gefeiert haben, war ich bei einer Show.“

Die Sängerin, 1990 in Stolberg bei Aachen geboren, war nicht mal volljährig, als sie 2006 die deutschen Charts eroberte. Ein Kritiker-Liebling wurde sie nie, aber sie traf mit deutschen Weltschmerz-Texten ein Generationengefühl. Wer den Musiksender Viva – lange Zeit eine Art Leitmedium der Jugendkultur – schaute, bekam ständig LaFee zu sehen. 2011 aber zog sie sich nach einem Album („Frei“) zunehmend zurück. Es wurde musikalisch recht still.

Comeback-Album mit Coverversionen auf Deutsch

Damit ist nun Schluss. Heute (20. August) erscheint ein Comeback-Album mit dem fast schon selbstironischen Namen „Zurück in die Zukunft“. Denselben Titel trägt auch ein berühmter Film mit Michael J. Fox (60), in dem es um Zeitreisen geht. Die Protagonisten verändern darin die Vergangenheit – und sind bisweilen erstaunt, wie sehr ihr Eingreifen die Gegenwart und Zukunft ins Chaos stürzt.

LaFee, ein Kind der 90er Jahre, frönt darauf etwas überraschend dem Sound der 80er Jahre. Sie covert allerhand Klassiker aus dem Zauberwürfel-Jahrzehnt, etwa „Material Girl“ von Madonna, „I Wanna Dance with Somebody“ von Whitney Houston oder „When the Rain Begins to Fall“ von Jermaine Jackson und Pia Zadora. Ein paar neue Lieder sind auch darauf – aber im gleichen Gewand. Es ist eine Art Comeback, das man so nicht hatte erwarten können.

Diese Songs hat sie zu Hause gehört

LaFee sagt zu den Gründen, dass sie diese Musik eben mit zu Hause verbinde. Als Musik ihrer Eltern. „Das wurde hoch und runter gespielt. Ich bin damit groß geworden.“ Produzent Christian Geller hat noch eine weitere Erklärung: Die achtziger Jahre sind hip. „Wenn man ‚Blinding Lights‘ von The Weeknd hört, das im vergangenen Jahr der größte Hit überhaupt war, muss man sagen: Eigentlich klingt es wie ‚Take on Me‘ von a-ha“, sagt er. Und: Zumindest ihn habe die Stimme von LaFee immer an die junge Nena („99 Luftballons“) erinnert.

Tatsächlich ist LaFee nun viel tanzbarer als früher – und anschlussfähiger für ein Publikum, das beim Wort „Schlager“ nicht direkt davonrennt. Einen großen Auftritt hatte sie passenderweise 2021 bei Florian Silbereisen, der – wenn man so will – ein neues Leitmedium für deutsche, erfolgreiche Musik geworden ist. Viva gibt es ja nicht mehr.

Duett mit Falco

Sucht man auf dem Album nach den deutlichsten Spuren für die Fähigkeit zur Zeitreise, landet man unweigerlich bei Lied drei, „Rock Me Amadeus“. Es ist tatsächlich ein Duett mit dem österreichischen Megastar Falco, der 1998 bi einem Verkehrsunfall starb. Produzent Geller hält das für eine Sensation, weil es „eine echte Neuaufnahme mit der Original-Stimme“ sei.

Lange Diskussionen habe es gebraucht. „Aber die Erbengemeinschaft hat sich mit LaFee beschäftigt und schließlich gesagt: Das wäre in Falcos Sinn gewesen.“