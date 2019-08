Lana Del Rey: Alles über das neue Album „Norman Fucking Rockwell!“

Donnerstag, 1. August 2019 21:18 Uhr

Nachdem die singende Zuckerschnute Lana Del Rey (34) ihre Fans seit Monaten in Fragen zu ihrem neuen Album auf die Folter gespannt hat, gab es jetzt fast explosionsartig erste Infos zur kommenden Scheibe. Sie wird den denkwürdigen Titel „Norman Fucking Rockwell!“ tragen und am 30. August auf den Markt kommen.

Für ihr neustes Werk hat die Frau mit der lasziv-mauligen Stimme 14 Tracks am Start, bei denen sie nichts dem Zufall überlassen hat. So hat sich die „Summertime Sadness“-Sängerin für ihr mittlerweile sechstes Studioalbum Hilfe von Star-Produzent Jack Antonoff geholt, der schon den ein oder anderen Hit für Größen wie Taylor Swift gezimmert hat.

Quelle: instagram.com

Extrem durchdacht

Einige Songs auf dem Album dürften Lana-Hardcore-Fans schon kennen wie “Venice Bitch,” und “Doin’ Time”. Und sonst so? Auf dem Cover ist neben Lana ein kecker Jüngling in schwarz abgebildet, der den noblen Namen Duke Nicholson trägt und ja, ganz recht geraten: Das ist der Enkel von Schauspiellegende Jack Nicholson (82). Das Cover verbindet übrigens noch eine weitere Promi-Familien-Verwicklung: Das Bild wurde nämlich von Lanas jüngerer Schwester Chuck Grant gemacht.

Also kleines Fazit: Ende des Monats gibt es endlich neue Musik von Lana und die können sich Fans dann im Frühjahr 2020 sogar live anhören. Lana Del Rey wird nämlich im Rahmen ihrer Europatour zwei Konzerte in Deutschland spielen.

Trackliste von „Norman Fucking Rockwell“

1. “Norman Fucking Rockwell”

2. “Mariners Apartment Complex”

3. “Venice Bitch”

4. “Fuck It I Love You”

5. “Doin’ Time”

6. “Love Song”

7. “Cinnamon Girl”

8. “How to Disappear”

9. “California”

10. “The Next Best American Record”

11. “The Greatest”

12. “Bartender”

13. “Happiness Is a Butterfly”

14. “Hope Is a Dangerous Thing for Woman Like Me to Have — but I Have It”