Laura Müller verrät hier ihren Lieblings-Wendler-Song

Michael Wendlers Freundin Laura verrät, welchen Hit ihres Liebsten sie rauf und runter hört. Die hübsche Brünette und der Schlagersänger sind ein Herz und eine Seele. Bei öffentlichen Auftritten des 47-Jährigen ist Laura stets nicht weit entfernt.

Feuerte sie den Star einst selbst als Fan aus der Menge an, so ist die 19-Jährige heute gleich vorne an der Front mit dabei. Einen Lieblingssong ihres Schatzes hat Laura natürlich auch.

„Ich habe mich sehr gewundert …“

Der lautet nicht etwa ‚Sie liebt den DJ‘ wie bei den meisten Wendler-Fans. „Mein allerliebster Song ist ‚Wenn alle Stricke reißen‘. Schon immer, also es ist mein Favorit“, schwärmt sie. Damit sorgt sie sogar bei ihrem Freund für Verblüffung.

„Ich habe mich sehr gewundert, dass sie den richtig abfeiert, aber es ist wirklich auch ein sehr schöner Titel“, sagt er im Interview mit ‚Promiflash‘. Allgemein würde sich der Musiker wünschen, nicht nur für seinen größten Hits gefeiert zu werden. „Die meisten Leute kennen ja wirklich nur ‚Sie liebt den DJ‘ von mir – schade eigentlich. Ich hab über 500 Titel geschrieben“, beklagt er.