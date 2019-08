Lauv und Anne-Marie: Wird das der Radiohit des Jahres?

Lauv veröffentlicht heute seine neue Single “fuck, i’m lonely” gemeinsam mit UK-Sternchen Anne-Marie. Der Track stammt von Lauvs demnächst erscheinendem Debütalbum ~how i’m feeling~. Außerdem ist der Song in der bald startenden, dritten Staffel der beliebten Netflix-Serie „13 Reasons Why“ zu hören.

Über den Song und über Anne-Marie sagt Lauv: „‚fuck, i’m lonely‘ erklärt sich eigentlich von selbst, darum sage ich nur eins: Cheeseburger. Ich habe Anne-Marie zum ersten Mal getroffen und live gesehen, als wir gemeinsam in Wembley auftraten. Sie ist extrem durchgeknallt und supercool, toll auf der Bühne und ihre Outfits sind crazy.“

Eine Ode an die Einsamkeit

Anne-Marie fügt hinzu: “Ich liebe diesen Song und ich liebe Lauv. Ich freue mich so, ‚fuck, i’m lonely‘ endlich mit der Welt zu teilen. Nach einer Trennung gebe ich nicht gerne zu, dass mir derjenige fehlt. Jetzt erledigt das der Song für mich. Ich hoffe, er gefällt Euch!”

Kürzlich erschien mit “Sad Forever” der zweite Track von dem kommenden Debütalbum. Als er den Song schrieb, hatte der Popvisionär mit psychischen Problemen zu kämpfen. Die Einnahmen aus dem Track spendete Lauv an verschiedene Hilfsorganisationen weltweit, die sich für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen einsetzen. Hier könnt ihr das Video sehen.

Quelle: instagram.com

Anfang dieses Monats präsentierte Lauv das vom Kultklassiker “Flappy Bird” inspirierte Online-Videospiel “Billy Meets World”. Spieler in der virtuellen Welt navigieren Lauvs Hund Billy durch das digitale Universum seines Musikvideos “Drugs & The Internet” und sammeln unterwegs Belohnungen. Das Spiel ist für Desktop und mobile Browser erhältlich. Wenn Lauv in nächster Zeit weitere neue Tracks von seinem kommenden Album veröffentlicht, werden dem Spiel jeweils passende neue Level hinzugefügt.