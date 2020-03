LEA: Das neue Album wird unter der Bettdecke produziert

Eigentlich sollte Shootingstar Lea gerade im Tonstudio stehen, um ihr kommendes Album „Treppenhaus“ fertigzustellen. Das Coronavirus hat aber auch ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aufnahmen im Tonstudio sind gerade nicht möglich.

An der Platte arbeitet Lea aber trotzdem weiter: unter der Bettdecke! Denn Not macht erfinderisch, das hat die 27-Jährige im Interview mit dem Radiosender MDR JUMP verraten: „Ich sitze jetzt in meinem Zimmer, mit Bettdecke über dem Kopf und nehme das eben hier auf. Die Bettdecke deswegen, weil sonst mein Raum zu sehr hallt. Das ist natürlich kein Tonstudio.“

Zeit zum Aufräumen

Die Nachbarn hätten sich zum Glück auch noch nicht beschwert. „Ich versuche, es nicht zu doll zu provozieren“, so Lea in dem Interview. Neben den Aufnahmen nutzt die Sängerin ihre unfreiwillig gewonnene Zeit, um endlich mal ihre chaotische Wohnung aufzuräumen. Dazu würde sie nämlich normalerweise wegen der vielen Auftritte und Interviews nicht kommen. Außerdem wolle sie die Zeit nutzen, um ihr Spanisch aufzubessern. Die Aufnahmen haben aber natürlich Vorrang.

Im Titelsong zum kommenden Album „Treppenhaus“ singt LEA einmal mehr von einer unglücklichen Beziehung. Wie in ihrem Hit „Leiser“ geht es um einen Menschen, den sie nicht loslassen kann, obwohl er ihr nicht gut tut. LEA sei aber definitiv nicht „permanent unglücklich verliebt“, beteuerte sie: „Das ist meistens eine Person, um die es geht. Mit der es auf und ab ging und chaotisch war und wunderschön.