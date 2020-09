11.09.2020 09:50 Uhr

„Leichter“: Revolverheld sind wieder da!

Lange nichts gehört von Johannes Strate & Co. Jetzt melden sich Revolverheld mit einem neuem Song zurück! Der Sound erinnert an Bands der 80er Jahre.

Mit dem brandneuen Track „Leichter“ schlägt die Hamburger Band Revolverheld um Frontmann Johannes Strate ein neues Kapitel auf: Das Quartett verbindet seinen typischen Revolverheld-Sound mit der fast vergessenen Ästhetik legendärer Kultbands der 80er Jahre. Das Video dazu hat am Nachmnittag auch hier Premiere!

Zeitreise ins Gefühl von damals

„Was sich auf dem letzten Album schon angedeutet hat, wird jetzt soundlich noch deutlicher, wir sind Kinder der 80er!“, erklärt Johannes Strate.

„Jeder von uns ist mit der Popkultur dieser Zeit aufgewachsen. Dabei waren Bands wie The Police, A-ha, Duran Duran oder Toto für uns die ersten Berührungspunkte mit Musik. ‚Leichter‘ ist für uns eine Zeitreise zurück zu unserem Gefühl von damals – übersetzt ins Jahr 2020“.

Darum geht’s in „Leichter“

Textlich erzählen Revolverheld auf „Leichter“ von der ganz besonderen Art von Zusammengehörigkeit, die sich erst nach einer gewissen Zeit in einer Beziehung entwickelt. „Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem vieles geklärt ist. Man muss nicht immer einer Meinung sein, sondern akzeptiert sich wie man ist. Es wird leichter! Das gilt für die Liebe genauso, wie für eine Freundschaft. In gewisser Weise trifft es auch auf unsere Band zu.“

Das sind Revolverheld

Revolverheld zählen mit über einer Million verkauften Alben, mehreren Gold-, Platin-und Doppelplatin-Auszeichnungen, 10 Top10 Hits, über zwei Millionen Followern auf ihren Socials und ihren vielfach ausverkauften Arena Tourneen zu den erfolgreichsten Bands in Deutschland.

Johannes Strate, Niels Kristian Hansen, Kristoffer Hünecke und Jakob Sinn machen seit nunmehr fast 20 Jahren gemeinsam Musik und engagieren sich abseits der Konzertbühne für den WWF, Warchild, Seawatch und das SOS Kinderdorf in ihrer Heimat Hamburg.

Zuletzt erschien 2018 das Album „Zimmer mit Blick“.