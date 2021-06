Lena: Das ist ihr neues Video zu „Strip“

Lena: Das ist ihr neues Video zu "Strip"

14.06.2021 12:45 Uhr

Kein Drama. Keine Fakes. Keine Beauty-Zwänge. Und kein ständiges Eifern mehr nach falschen Idealen und Oberflächlichkeiten. In die Tonne mit toxischem Sondermüll wie überholten Statussymbolen, falschen Freunden und veralteten Vorstellungen, wer wie zu sein hat.

Mit ihrer brandneuen Positivity-Hymne „Strip“ demonstriert Lena, dass weniger oft mehr ist. Dass es keine vorgefertigten Schablonen braucht, um die eigene Schönheit und Individualität zu erkennen.

Lena fordert mit „Strip“ mehr Selbstliebe

Frei nach dem Motto „Strip it off!“ feiert die Sängerin ihr völlig neu definiertes „Selbst“-Bewusstsein und eine gesunde „Who cares?“-Einstellung, mit der sie sich nun auf ihrer brandneuen Single zurückmeldet!

Über ihren neusten Streich sagt Lena selbst: „Es geht darum, die schönen Dinge an sich selbst zu erkennen und zu feiern. Sich selbst den Raum für Akzeptanz und Entwicklung auf unserem Pfad zu geben“, so Lena über die Botschaft ihrer neuen Single.

„Sich in der eigenen Haut wohlfühlen“

„Wir alle befinden uns in einem spannenden Abenteuer, bei dem wir selbst über den nächsten Schritt entscheiden. Wir alleine sind für unser Handeln verantwortlich. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu entdecken und so zu sein, wie wir uns gut fühlen, während wir unseren Werten treu bleiben. Auch wenn dies vielleicht manchmal bedeutet, gewisse Dinge abzulegen und an sich zu arbeiten. Am Ende geht es darum, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen ohne Dinge zu erzwingen, die nicht zu einem passen. Es geht darum, liebevoll zu sein – und das nicht nur zu sich selbst, sondern auch zur gesamten Umwelt.“

„Strip“ ist der Detox für Geist und Seele: Die Befreiung von allem Unnützen und die Selbstermächtigung, nur noch nach den eigenen Regeln zu spielen. Ein im wahrsten Sinne packendes Stück Powerpop zwischen persönlichem Downgrading und Upcycling, zwischen Selbstoptimierung und Respekt für das Leben um uns herum.

#LäuftBeiIhr

Mit „Strip“ beweist Lena einmal mehr ihr untrügliches Gespür für das, was ihre Fans bewegt. Verpackt in einen tanzbaren Feelgood-Ohrwurm mit jeder Menge Handclaps, knackigen Gitarren und einer Sixties-Orgel wirft die 30-Jährige nun alles über Bord, was sie einengt und in ihrer persönlichen Entfaltung hindert.

Immer schon hat Lena alle Fans mit auf ihre ganz persönliche Reise genommen, auf der sie mittlerweile über 2,5 Millionen verkaufte Singles, über 1 Million verkaufte Einheiten ihrer vielfach mit Gold und Platin ausgezeichneten Tonträger, mehr als 300 Millionen Gesamt-Streams sowie zahllose internationale Preise vom MTV Music Award bis zur Goldenen Kamera hinter sich gelassen hat.

Sämtliche Single-Outtakes ihres aktuellen Albums „Only Love, L“ verzeichnen Gold-Status und auch der Longplayer selbst steht mit über 120 Millionen Streams kurz vor dem nächsten Edelmetall-Award. Mit „Strip“ gibt Lena nun den Startschuss zur nächsten Etappe ihres aufregenden Weges!