Lena Meyer-Landrut: Das hier ist ihr neuer Song „Thank you“

Freitag, 16. November 2018 13:30 Uhr

Endlich: Ihre Fans haben lange gewartet, doch hier ist er jetzt: Der neue Song von Lena Meyer-Landrut (27).

Ab heute ist ihr neuer Song am Start und der hat es in sich: Der Track „Thank You“ ist eine Kampfansage an Menschen, die einen runtermachen, einem das Herz brechen oder schlichtweg „full of arrogance“ sind, wie es in einer Strophe heißt.

Lebensweisheiten inklusive

Gratis Tipps gibt es auch noch an die Hand: Lena empfiehlt: Aufstehen, weitermachen, die Wunden mit Stolz tragen und aus ihnen neue Kraft zu schöpfen. Der Refrain löst genau den Energieschub aus, den man dafür braucht:

„Danke, dass du mich niedergeschlagen hast, denn diese Narben haben mich stärker gemacht und deine Worte bedeuten jetzt nichts mehr. Also, danke“ Versuch mal einer, diese Worte und diese Melodie aus dem Kopf zu kriegen.

Eine „Teilschuld“ an dieser Wirkung trägt, neben Lena, auch das Produzententeam Beatgees aus Berlin, das schon mit Cro, Alice Merton und Namika arbeitete. „Thank You“ ist der Vorbote für das kommende Album „Only Love, L“, das im April 2019 kommen soll.

Das Album im April

Dass ihre Fans etwas länger auf ein neues, musikalisches Lebenszeichen warten mussten, hatte diverse Gründe wie sie sagt:

„Ich wollte ein Album machen, das ich MEIN Album nennen konnte. Doch dafür musste ich erst einmal alles anhalten, um mich selbst einzuholen und wieder meine Mitte finden zu können. Ich musste für mich selbst beantworten, was und wohin ich möchte. Diese Zeit war wichtig und umso mehr freue ich mich, alles was entstanden ist, jetzt mit der Welt zu teilen.“