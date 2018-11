Lena Meyer-Landrut: Fünftes Album kommt

Montag, 19. November 2018 12:10 Uhr

Lena Meyer-Landrut feiert im April 2019 ihr musikalisches Comeback. Die ehemalige ‚Eurovision Song Contest‘-Gewinnerin ist endlich zurück. Wie ‚Mix 1‘ berichtet, wird die 27-Jährige im April kommenden Jahres ihr fünftes Studioalbum, ‚Only Love, L‘, auf den Markt bringen.

Warum ihre Fans so lange auf neue Songs warten mussten, erklärte die Sängerin nun gegenüber ‚Universal Music‘ so: „Ich wollte ein Album machen, das ich MEIN Album nennen konnte. Doch dafür musste ich erst einmal alles anhalten, um mich selbst einzuholen und wieder meine Mitte finden zu können. Ich musste für mich selbst beantworten, was und wohin ich möchte. Diese Zeit war wichtig und umso mehr freue ich mich, alles was entstanden ist, jetzt mit der Welt zu teilen.“

Perfektionistin Lena

Schon im Sommer hatte Meyer-Landrut ihren Fans auf Instagram erklärt: „Ich möchte es perfekt haben und dazu gehört, auf meine Intuition und auf mein Bauchgefühl zu hören. Dann passiert es schon mal, dass ich mich bei Songs umentscheide, alles noch mal umschmeiße, Verse oder Inhalte verändere.“

Quelle: instagram.com

Erst vor wenigen Wochen hatte die Musikerin gegenüber der Illustrierten ‚Gala‘ zugegeben, dass sie noch häufig an sich zweifle: „Ich bin tendenziell eher ein Zweifler und ich habe auch immer eine gesunde Portion Angst, wenn es um neue Wege geht. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht unbedingt verkehrt sein muss. Mein Bauchgefühl ist da auch immer eine gute Entscheidungshilfe. Wenn sich etwas nach ‚Ja‘ anfühlt, mache ich das auch.“