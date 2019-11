Lewis Capaldi jucken Verkaufszahlen nicht – Hauptsache er hat Spaß

Lewis Capaldi macht sich selbst keinen Erfolgsdruck. Der 22-Jährige erlangte mit seiner Hitsingle ‚Someone You Loved‘ und seinem Debütalbum ‚Divinely Uninspired To A Hellish Extent‘ weltweite Bekanntheit.

Gerade ist er auf Tour, um sein Album zu promoten, doch er hat bereits das nächste im Kopf. Trotzdem macht er sich wegen seiner zweiten Platte nicht allzu viel Stress und versucht nicht, seine bisherigen Erfolge zu toppen.

Quelle: instagram.com

Er will sich keinen Druck machen

Gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘ verriet der junge Sänger nun: „Ich muss nicht unbedingt noch mal einen so großen Song wie ‚Someone You Loved‘ haben, oder noch einmal ein so erfolgreiches Album. Ich dachte sowieso nie daran, dass so etwas passieren könnte. Aber es ist passiert – cool, fantastisch. Ich werde weiter schreiben, aber es muss nicht für immer auf diesem Level bleiben.“

Tatsächlich ist dem Musiker in seiner Karriere etwas ganz anderes viel wichtiger. Er will nämlich nicht aus den Augen verlieren, warum ihm die Musik so viel bedeutet und dass der Spaß daran das Wichtigste ist. „Wir werden versuchen, dabei so viel lachen zu können wie möglich. Das hier wird wahrscheinlich nicht für immer bleiben.”