Lewis Capaldi mit neuem Video zu „Before You Go“

2019 war das bisher wohl ereignisreichste Jahr für Lewis Capaldi. Mit seinem Hit „Someone You Loved“ schaffte er es nicht nur auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts, sondern wurde auch in 18 Ländern mit Platin ausgezeichnet.

Sein Debütalbum „Divinely Uninspired To A Hellish Extent“ wurde außerdem als das bestverkaufte britische Debütalbum des Jahres ausgezeichnet. 2020 geht es nun mindestens genauso spannend weiter für den 23-Jährigen: Nun veröffentlicht der schottische Shootingstar das offizielle Video für seine aktuelle Single „Before You Go“.

Ein gutes Jahr

Wie Lewis Capaldi im Beats1-Interview mit Zane Lowe berichtet, liegt ihm der Song ganz besonders am Herzen, da er mit „Before You Go“ den Suizid seiner Tante verarbeitet. Diese sehr persönliche Geschichte wird auch im emotionalen neuen Musikvideo reflektiert, in dem die amerikanische Schauspielerin Sasha Blane die Hauptrolle spielt.

Am Wochenende war Lewis Capaldi erstmals auch zu Gast bei der Verleihung der Grammy Awards in Los Angeles, wo er mit „Someone You Loved“ für den Grammy in der Kategorie „Song of the Year“ nominiert war.