Lewis Capaldi: Seine Mutti liest alle Social-Media-Kommentare

Lewis Capaldi wird in einer neuen YouTube Originals-Reihe mit von der Partie sein. Der 23-jährige Sänger wird in der ‚Birthday Song‘-Show zu bewundern sein, in der Stars jeweils den Song nachspielen, der sich an ihrem Geburtstag auf dem ersten Platz der Charts befand.

In dem Trailer, der die neue Show ankündigt, findet Lewis Capaldi heraus, dass der Nummer-eins-Hit am Tag seiner Geburt am 7. Oktober 1996, das Lied ‚Setting Sun‘ von den Chemical Brothers war. Lewis freut sich auf die Reihe, in der nach ihm auch andere Musiker Lieder covern werden.

„Erzählt das nicht meiner Mutter“

Er erklärte: „YouTube war ein großer Teil davon, wo für mich alles anfing, es war absolut klasse, von den The Chemical Brothers gefragt zu werden, eine Version von ‚Setting Sun‘ für meinen ‚Birthday Song‘-Auftritt aufzunehmen. Ich hoffe, dass alle meine Version nicht vollständig hassen werden und wenn einer das tut, erzählt das bitte nicht meiner Mutter in den Kommentaren, meine Mutter liest sich die durch.“

‚Birthday Song‘ wird am 24. März auf dem YouTube-Kanal von Lewis anzuschauen sein. Der Frauenschwarm hatte vor kurzem Rita Oras neues Lied ‚How To Be Lonely‘ geschrieben. Das Lied wird am Freitag (13. März) veröffentlicht werden, auf dem Lewis Gitarre spielt und seine Stimme im Hintergrund zu hören sein wird.