Liam Gallagher: Neues Album kommt im September

Freitag, 14. Juni 2019 18:12 Uhr

Liam Gallagher will ‚Why Me?‘ Am 20. September veröffentlichen. Der ehemalige Oasis-Frontmann hat bestätigt, dass das Follow-Up-Album zu seinem Debut aus 2017, ‚As You Were‘, einen Tag vor seinem 47. Geburtstag auf den Markt kommen wird.

Die Songs auf der LP, inklusive der Lead-Single ‚Shockwave‘, wurden allesamt von Liam Gallagher, seinem Produzenten Greg Kurstin und dem Songwriter Andrew Wyatt verfasst. Der ‚Wall of Glass‘-Interpret, der seinem Bruder Noel erst kürzlich vorwarf, mit einer „Armee von Songwritern“ zu arbeiten, wollte unbedingt gemeinsam mit anderen seine Tracks schreiben, da er sich zwar selbst für einen talentierten Frontmann und Sänger halte, seine Songschreiber-Qualitäten aber zu wünschen übrig ließen.

Noch bessser als der Vorgänger

In einer Pressemitteilung erklärte Liam: „Ich habe einige Songs auf dem neuen Album geschrieben, aber dieses Mal sind alle co-geschrieben. Der Grund ist, dass das jetzige Album noch besser als ‚As You Were‘ sein sollte. Ich kenne meine Stärken und Schwächen. Ich bin ein einigermaßen guter Songwriter, aber ein großartiger Sänger und Frontmann. Ich will, dass das zweite Album besser ist, denn die härteste Sache ist, etwas genauso, aber noch besser zu machen. Das haben wir dann also gemacht.“ Das Album enthält 11 Tracks, die Deluxe-Edition noch drei weitere Songs.