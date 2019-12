Liam Payne singt jetzt „All I Want For Christmas“

Der Song „All I Want (For Christmas)“ stammt aus Liams mit Spannung erwartetem Debütalbum „LP1“, das am Freitag veröffentlicht wird. Das Album ist ab sofort vorbestellbar und wird alle Liam-Hits sowie neues, ungehörtes Originalmaterial enthalten.

Der Track mit Liams Gesang und einem reduzierten Sound wird von einem einfachen Klavier und Streichern begleitet. Der Text beschreibt eine Romanze, die über Weihnachten neu entfacht wurde.

Der Mann der Stunde

Bei dem Werk handelt es sich allerdings nicht – wie der Titel eigentlich vermuten lassen dürfte – um eine Coverversion von Mariah Careys Weihnachts-Evergreen.

Liam Payne hat seit One Direction in nur zwei Jahren mehr als 18 Millionen Singles als Solokünstler verkauft und letzten Monat seine neue Single „Stack It Up“ mit dem amerikanischen Rapstar A Boogie wit da Hoodie veröffentlicht.

Seine weltweite Hitsingle „Strip That Down“ mit Quavo verkaufte sich weltweit 11,5 Millionen Mal und wurde 1,8 Milliarden Mal gestreamt, während sich die Single „Polaroid“ zwei Millionen Mal verkaufte.