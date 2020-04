Liam Payne überrascht seine Fans zu Ostern

Liam Payne hat eine kleine Oster-Überraschung für seine Fans in petto. Auf Instagram hat er seinen Anhängern verraten, worauf sie sich freuen dürfen.

„Ich bin froh, verkünden zu dürfen, dass am 8. April meine brandneue Single erscheinen wird. Ich habe dafür mit Alesso zusammengearbeitet. Der Titel lautet ‘Midnight'“.

Die Gruppe One Direction, die Liam einst weltberühmt machte, entstammte der Show ‘The X Factor’. Vor einigen Monaten erklärte der Musiker, dass der gemeinsame Mega-Erfolg seine Kollegen und ihn zwar zusammengeschweißt habe, er jedoch nicht mit jedem Mitglied befreundet war.

„One Direction war wie mein Büro, es gibt jemanden, mit dem du dich verstehst und jemanden, mit dem du dich nicht so sehr verstehst“, erklärte er in der Show ‚Sunday Brunch‘.

Wie ein Schulausflug

„Es gab dieses Missverständnis, dass wir alle enge Freunde waren, aber so war das nicht. Am Ende ging es nur noch ums Trinken und Lachen.“ Für seinen Kollegen Niall Horan scheint die Erfahrung eine ganz andere gewesen zu sein, wie er vor einigen Wochen gegenüber dem ‘GQ’-Magazin klarstellte.

„Ich weiß, dass die Jungs erzählt haben, dass sie mit unterschiedlichen Sachen zu kämpfen hatten, aber sie hatten auch eine echt gute Zeit.“ Besonders toll fand Niall die Erfahrung, auf Tour zu sein. Diese „unglaubliche“ Zeit verglich der Star mit einem Schulausflug, wo man immer „viel zu lachen“ hatte. „Den Spaß, den wir hatten, war unglaublich. Weil wir so jung waren, fühlte es sich so an wie auf einem Schulausflug, aber wir waren jeden Abend auf der Bühne. Es gab immer viel zu lachen“, erinnerte sich der Musiker.