Lil Nas X nimmt sich eine Auszeit

Kein Bock mehr auf Musik? Lil Nas X (20) verkündete seinen Fans, dass er sich eine Auszeit vom Business gönnt. Lil Nas X überraschte als DER Überflieger des Sommers 2019. Mit seinem Superhit „Old Town Road“ schaffte es der 20-Jährige zum weltweiten Erfolg. Der kometenhafte Aufstieg war anscheinend aber auch alles andere als unanstrengend.

Am Freitag schockte der Musiker seine Fans mit folgender Nachricht: „Es waren wilde sieben Monate. Ich muss mir ein wenig Zeit für mich gönnen. Entschuldigung an die, die das Twitchcon oder das Sandbox Musikfestival besuchen. Ich werde dort nicht auftreten. Ich liebe euch und werde es irgendwie wieder gut machen.“

it’s been a wild last 7 months and im ready to take a little time off. sorry to everyone attending, i will not be there. i love u guys and will make it up to you some way. ???

— nope (@LilNasX) September 27, 2019