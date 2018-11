Lil Pump macht es mit einer ganzen Männerrunde

Montag, 19. November 2018 11:30 Uhr

Für Newcomer Lil Pump (18) läuft es gerade wie am Schnürchen: Jetzt hat er einen neuen Track am Start und bekommt richtig fette Starthilfe.

Einen Rekord haben sie schon gebrochen: Kein Lyric-Video debütierte auf YouTube jemals stärker als „Arms Around You“ von XXXTentacion & Lil Pump, die aktuelle Hit-Single der beiden Florida-Natives, die zusammen mit dem kolumbianischen Superstar Maluma (24) und Rae-Sremmurd-Crooner Swae Lee entstand. Über 5 Million Views hatte das Video nach 24 Stunden, knapp 13 Millionen nach zwei Tagen und über 50 Millionen nach drei Wochen.

Der Song bricht Rekorde

Mit seiner lebensbejahenden Stimmung ist „Arms Around You“ auch ein Tribut an den vor wenigen Monaten bei einem Raubüberfall erschossenen XXXTentacion, einen der größten Künstler seiner Generation. Die Mischung aus High-Definition-Visuals und Schwarzweiß-Illustrationen unterstreicht die bescheidene Natur des Videos.

In nur zwei Wochen brachte es „Arms Around You“ auf insgesamt über 100 Millionen globale Streams. Der Erfolg kommt zeitgleich mit der Meldung, dass es Lil Pump auf die prestigeträchtige Forbes-Liste „30 Under 30 – Music 2019“ geschafft hat, während XXXTentacion der meistgestreamte verstorbene Künstler 2018 ist.

Quelle: instagram.com

Lil Pump kommt nach Deutschland

„Arms Around You“ ist der jüngste Vorbote zu Pumps schon bald erscheinendem Album „Harverd Dropout“. Seine Harverd Dropout Tour führt ihn zwischen dem 28. November und 1. Dezember auch nach Köln, Offenbach und Hamburg. Der Gold-zertifizierte Vorgänger zu „Harverd Dropout“ erreichte Platz 3 der Billboard Charts, war bereits in der ersten Woche das am meisten gestreamte Album und verkaufte sich bis heute eine Million Mal.