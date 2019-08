Lil Pump machts mit Franzosen-Granate Aya Nakamura

Samstag, 3. August 2019 14:22 Uhr

Frankreichs derzeit heißester Urban-Export Aya Nakamura (24) und US Hip-Hop Ausnahmekünstler Lil Pump (18) haben sich für den Remix von Aya’s Hit „Pookie“ zusammengetan, der heute erscheint.

Die sprachenübergreifende Afropop-Single kombiniert Nakamuras schillernden französischen Gesang mit Lil Pumps rhythmischem Flow. Der ursprüngliche High-Energy-Track, der auf ihrem mit Doppelplatin ausgezeichneten Album „Nakamura“ zu hören war, hat seit Veröffentlichung im letzten Herbst bereits 150 Millionen Streams angesammelt.

Alle lieben Aya

Der britische Sänger Sam Smith und Grime-Ikone Stormzy gehören längst zu ihren Fans – letzterer schwärmte BBC Radio 1 Host Annie Mac erst kürzlich vor: „Sie [Nakamura] ist die Größte in Frankreich. Sie ist so unglaublich. Ich spreche kein Französisch, ich verstehe kein Französisch… aber es ist SO gut, wenn ich noch nicht mal verstehe, was sie sagt. Der Vibe, die Melodien, das sind unglaubliche Gefühle.“

Quelle: instagram.com