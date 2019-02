Lil Pump: Steuert er das coolste Video des Jahres bei?

Freitag, 1. Februar 2019 09:53 Uhr

Mit einem Blockbuster-Video zum Song „Racks on Racks“ und einem Hauch von Mad Max kündigt Lil Pump sein Debütalbum „Harverd Dropout“ an.

Im Video zu „Racks on Racks“ kreisen Armee-Helikopter am Himmel, rollen Monstertrucks über einen Flugzeugfriedhof, während Pump und eine Gruppe von Kampfamazonen ihr Territorium in einem postapokalyptischen Wüstenszenario mit Flammenwerfer und schwerem Geschütz verteidigen.

„Racks on Racks“ ist der Nachfolger zum Song „Butterfly Doors“, dessen Video in einem Monat über 50 Millionen Views einfuhr. Der Song ist der nächste Vorbote für „Harverd Dropout“, das zweite Album des 18-jährigen Multiplatin-Rap-Superstars aus Florida.

Der Wunderknabe der HipHop-Szene

Lil Pump, Inbegriff knallbunter Dreadlocks, ominöser Gesichtstattoos und superheldgroßem Charisma, hat die Hip-Hop-Landschaft binnen kürzester Zeit im Sturm erobert. Im August 2017 erschien „Gucci Gang“, sein inzwischen mit Vierfach-Platin ausgezeichneter Breakthrough-Hit.

Quelle: instagram.com

Ihm folgte ein Jahr später u.a. „Esskeetit“ und schließlich „I Love It“ mit Kanye West. Das Video zum Song konnte mit 76 Millionen Views binnen einer Woche einen neuen Rekord für das größte Hip-Hop-Videodebüt aller Zeiten auf YouTube setzen.

„I Love It“ wurde zur viralen Sensation, zog die #ILoveItChallenge in sozialen Medien, Memes von Prominenten wie Ellen Degeneres und eine witzige Parodie von Late-Night-Show-Moderator James Corden nach sich. Mit Auftritten in der Tonight Show von Jimmy Fallon und bei den BET Hip-Hop Awards 2018 sorgte Pump für weitere Schlagzeilen. Das Fachblatt Billboard nahm ihn schließlich in seine vielbeachtete „21 Under 21“ Liste der vielversprechendsten jungen Musikkünstler auf.