Lil Skies & Juicy J machen auf Steve Jobs und Bill Gates

Samstag, 16. Februar 2019 15:45 Uhr

Seit er als Campuschampion die Möglichkeit erhielt, 2016 für Fetty Wap zu eröffnen, geht es für Lil Skies steil bergauf. Der Überflieger aus Waynesboro startete eine Blitzkarriere, begleitete in den letzten zwölf Monaten Lil Uzi Vert und Wiz Khalifa auf Tour. Nun tut er sich mit Juicy J zusammen.

Mit seinem Feature auf dem Katy Perry-Hit „Dark Horse“ von 2013, hat Juicy J bereits einen mit Diamant und elffach-Platin ausgezeichneten Hit in der Tasche. Auch sonst glänzt der 43-Jährige mit Star-Kollaborationen und arbeitete für sein letztes Mixtape mit Künstlern wie Cardi B, Lil Peep und Wiz Khalifa zusammen.

Krasses Video

Auch auf dem brandneuen Track „Let Me See“ ist der Rapper, Songwriter und Producer mit Kevin Gates und Lil Skies am Start. Das dazugehörige Video hat eine aufwendig gestaltete Story: Juicy J und Kevin Gates als Steve Jobs und Bill Gates. Mehr soll noch nicht verraten werden… Schaut am besten selbst.