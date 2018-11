Lily Allen: „Ich bin wirklich sehr krank“

Donnerstag, 1. November 2018 10:30 Uhr

Briten-Popstar Lily Allen (33) hat offenbar schlechte Nachrichten von ihrer Familie erhalten.

Die 33-jährige Sängerin, die mit ihrem Ex-Mann die Kinder Ethel (6) und Marnie (5) großzieht, meldete sich am Mittwoch bei ihren Social Media-Followern, um bekannt zu geben, dass sie während ihrer Amerika-Tour schlechte Nachrichten von zuhause erhalten habe. Genaueres wollte Lily jedoch nicht preisgeben. Sie schrieb nur: „Ich bin wirklich sehr krank und ich habe gerade einige schlimme Nachrichten bekommen. Könnt ihr Trolle mich nicht einfach einen Tag in Ruhe lassen? Danke im voraus.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LILY ALLEN (@lilyallen) am Okt 17, 2018 um 11:50 PDT

„Bin sehr geschockt über die Nachrichten“

Die ‚Trigger Bang‘-Interpretin erklärte auch auf Nachfrage nicht, woher ihre schlechte Laune stamme, deutete allerdings an, dass es Nachrichten aus der Heimat sind. Sie antwortete einem Fan auf die Frage, ob sie okay sei: „Nicht wirklich. Ich kann nicht sprechen und ich bin sehr geschockt über die Nachrichten von zuhause.“

Nur wenige Stunden nach ihren Tweets wurde bekannt gegeben, dass Lily ihre Auftritte in Chicago am Mittwoch und in Minneapolis am Donnerstag vorerst absagt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LILY ALLEN (@lilyallen) am Okt 22, 2018 um 3:37 PDT

„Ich werde es wieder gut machen“

Als Grund wurde Krankheit angegeben. Die Organisatoren der Tour versuchen derzeit, neue Gigs anzusetzen. Nachdem sich Lily bei ihren amerikanischen Fans für die Absage entschuldigt hatte, bedankte sie sich auch für die Genesungswünsche ihrer Anhängerschaft: „Überwältigt von all den Glückwünschen und wie verständnisvoll alle sind, danke. Ich werde es wieder gut machen, ich verspreche es. Ich habe die besten Fans.“