Lily Allen will ihr neues Album vorziehen

Lily Allen überlegt, ihr neues Album vorzeitig zu veröffentlichen. Wegen der Corona-Krise überlegt die Britin nämlich, die neuen Songs schon früher als geplant auf den Markt zu bringen, wie sie bei Twitter verraten hat.

„Ich werde fast dazu verleitet, mein Album direkt zu veröffentlichen“, schreibt sie dabei. Bleibt also abzuwarten, wann die neuen Songs also kommen. Wann die Platte eigentlich veröffentlicht werden sollte stand zuvor noch nicht fest, genauso wenig wie das Stück überhaupt heißen soll.

Quelle: instagram.com

Sie singt über ihre Abhängigkeit

Erst Anfang des Jahres hatte die Sängerin offen über ihre Drogen- und Alkoholsucht gesprochen und erklärt, wie es dazu kam: „Am vergangenen Wochenende bin ich mit meinem Freund auf eine Party gegangen und dachte: ‘Die Leute sind so voll mit Sch***e.‘ Ich kann damit nicht umgehen. Ich glaube, das war auch der Grund dafür, dass ich so viel getrunken und Drogen genommen habe – es war die einzige Möglichkeit, mit der ich mich unterhalten konnte.“

Sie hat sich verändert

In ihren neuen Songs werden ihre früheren Süchte deswegen auch das ein oder andere mal thematisiert. In einem Gespräch mit der Briten-Zeitung ‚The Sun‘ fügte sie hinzu: „Dieses Album, an dem ich seit etwas mehr als einem Jahr schreibe, ich habe das Gefühl, ich habe mich mental so weit von dieser Zeit entfernt.“

„Ich trinke nicht mehr und viele der Lieder, die ich schreibe, haben Anspielungen auf das Trinken und Raven auf Partys. Es sind nur merkwürdige Erwähnungen, wie wenn ich über meine Traurigkeit spreche, dass ich mich dem Alkohol zuwende, mich den Drogen zuwende…Das bin ich nicht mehr“, so Allen weiter.