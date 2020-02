Lindemann: Hier ist das neue Horrorvideo „Platz Eins“

Rammstein-Frontmann Till Lindemann ist bekanntlich nicht sehr zimperlich in Musikvideos. Da muss es immer extrakrass zur Sache gehen. Am Dienstagabend veröffentlicht der Maestro zu seinem Soloprojekt ein neues Video zum Song „Platz Eins“.

Der Song ist eine Auskopplung des neuen Studioalbums „F & M“, das der Berliner Sänger zusammen mit seinem schwedischen Metal-Kollegen Peter Tägtgren (Hypocrisy, Pain) Ende letzten Jahrs Jahres veröffentlicht hat. Das wiederum ist nach „Skills In Pills“ aus dem dem Jahr 2015 das zweite Studioalbum von Lindemann mit dem Metal-Gott aus dem hohen Norden.

„Platz Eins“ spielt in einem alten Hotel und der 57-jährige Lindemann entführt darin jede Menge Frauen in sein Kellerreich, wo sie ihm gefügig sein müssen. Da geht’s dann auch richtig zur Sache.

Solche Bilder erwartet man angesichts des egozentrischen Songtextes als ungeübter Hörer von Lindemann-Texten eher nicht. Da heißt es auf den ersten Blick doch ganz unzweideutig u.a.: „Alle schauen mich neidisch an – Denn ich führ‘ die Liste an – Endlich bin ich an der Spitze – Erfolg kriecht mir aus jeder Ritze…“ Und dann das…

Unzensierte Version im Netz

Übrigens gibt es eine unzensierte Version des Clips. Die findet man auf einer nicht jugendfreien P*rno-Seite namens „Visit-X“. Dort geht allerdings nix ohne Anmeldung. Aber nachdem man diesen Clip hier gesehen hat, will man gar nicht mehr sehen.

„Platz Eins“ ist nach „Knebel“, „Frau & Mann“ und „Ach so gern“ mit die vierte Singleauskopplung. By the way: Seit dem 4. Februar sind „Lindemann“ auch auf Minitour durch Deutschland.

Tourtermine

06.02.2020, Köln – Palladium

08.02.2020, Wien – Gasometer

10.02.2020, Prag – 02 Universum

12.02.2020, Offenbach – Stadthalle

14.02.2020, Leipzig – Haus Auensee

17.02.2020, München – Zenith

19.02.2020, Zürich – Halle 622

21.02.2020, Paris – La Cigale

23.02.2020, London – o2 Kentish Town Forum

27.02.2020, Stockholm – Münchenbryggeriet

29.02.2020, Helsinki – Black Box – Jäähalli

02.03.2020, St. Petersburg – Sibur Arena

04.03.2020, Minsk – Sport Palace

06.03.2020, Kiew – Stereo Plaza

09.03.2020, Ekaterinburg – Expo

12.03.2020, Krasnodar – SP Olymp

15.03.2020, Moskau – VTB Arena

17.03.2020, Nowosibirsk – Expocenter