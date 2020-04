Lindsay Lohan ist wieder da: „I’m Back!“

Zuletzt war es sehr ruhig um sie geworden. Jetzt gab es ein Lebenszeichen von Lindsay Lohan, die früher oft für Schlagzeilen gesorgt hatte: Neue Musik!

US-Schauspielerin Lindsay Lohan (33, „Girls Club – Vorsicht bissig!“) kündigt mitten in der Coronavirus-Pandemie neue Musik an. Mit einem Video und der Botschaft „I’m Back!“ meldete sich Lohan am Dienstag in den sozialen Medien zurück. In dem 30-Sekunden- Clip kommen Momente von Lohans Karriere vermischt mit Fernsehmaterial von Paparazzi- und Tanzszenen vor. Am Ende sagt sie: „Da bin ich wieder“. Dazu stellte sie einen Link zur Vorbestellung ihrer neuen Single.

Kleine Filmkarriere

Lohan, die einen Club auf der griechischen Insel Mykonos betreibt, hatte 2004 ihr Debütalbum „Speak“ veröffentlicht, gefolgt von „A Little More Personal“ (2005) und der Single „Bossy“ (2008). Bekannt war der frühere Kinderstar da schon durch Hit-Komödien wie „Freaky Friday“, „Girls Club – Vorsicht bissig“ und der Käfer-Klamotte „Herbie Fully Loaded“. Doch dann geriet Lohan mit Drogenexzessen, Verhaftungen wegen Alkohol am Steuer und Skandalen in die Schlagzeilen, die Filmkarriere lag brach.

Lohans Single-Ankündigung am Dienstag löste gemischte Reaktionen aus. Das sei ein wirklicher Virus, lästerte ein Twitter-Nutzer auf Lohans Account in Anspielung auf die Coronavirus-Pandemie. „Das ist das Letzte, was wir jetzt noch brauchen“ und „Ist 2020 nicht schon schlimm genug?“, lauteten weitere Kommentare. (dpa/KT)