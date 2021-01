Lindsay Lohan: Plötzlich wird ihr Song „Rumours“ im Netz gefeiert

02.01.2021 19:15 Uhr

Die Premiere der 12. Staffel von "RuPaul's Drag Race" wurde gerade ausgestrahlt - und schon reden alle nur über einen einzigen Moment.

Bei dem Song, der während eines Lippensynchron-Battles abgespielt wurde, handelte es sich nämlich um kein geringeres Werk als eins von Skandalnudel Lindsay Lohans.

Die Single „Rumours“ kam zwar schon 2004 heraus, doch die Fans waren von der Songauswahl so begeistert, dass Lindsays Name kurz nach Ausstrahlung der Folge zu einem Trendthema auf Twitter wurde.

Auf Social Media herrscht die einhellige Meinung, dass der Song bereits viel früher hätte verwendet werden sollen. Einige haben dann rasend schnell das berüchtigte Video zu dem Lied von Lindsay geteilt und es hagelte zahlreiche positive Stimmen.

„Lindsay Lohans ‚Rumours‘ bekommt endlich die Anerkennung, die sie sich verdient hat“, kommentierte ein Fan. Ein anderer schrieb: „Der beste Line Up-Song in der gesamten Drag-Race-History. Ich meine ‚Rumours‘ von Lindsay Lohan?! Unschlagbar!“

The best song lineup in drag race herstory. Rumors by Lindsay Lohan???? UNMATCHED

— sagittariana grande (@chilicheezchels) January 2, 2021