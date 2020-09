18.09.2020 21:08 Uhr

Little Mix veröffentlichen ihr Corona-Lockdown-Album

Es gibt gute News: Ein neues Album von Little Mix! Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall waren während des Lockdowns extrem fleißig und haben die Quarantäne-Zeit genutzt, um ihr sechstes Album fertig zu stellen.

„Confetti“ ist der Titel des neuen Little Mix-Longplayers, der am 6. November erscheinen wird und auf dem sich u.a. ihre jüngsten Hitsingles „Holiday“ und „Break Up Song“ finden.

Little Mix wollen 2021 auf große Tour gehen

Gleichzeitig kündigte das Quartett eine umfangreiche UK- und Irland-Tour an, die im April und Mai 2021 stattfinden wird. Fans, die das neue Album „Confetti“ am Dienstag, den 22. September, vor 15 Uhr MEZ im offiziellen Store vorbestellen, erhalten „Early Access“ für die Tickets der Konzertreise.

Der offizielle Vorverkauf dafür startet am 23. September. Ein Pfund (in Irland ein Euro) pro Ticket geht an die Organisationen Black Minds Matter UK und Nordoff Robbins Music Therapy.

Mehr zum Thema:

Sie wollen anderen Bands helfen

Am 26. September startet eine brandneue Staffel der TV-Show „Little Mix The Search“ im Programm von BBC One. In der von ModestTV produzierten Serie helfen die vier Sängerinnen bei der Gründung neuer Bands und übernehmen für die jungen Talente die Rolle von Mentoren.

Die SängerInnen, die den Sprung in diese neuen Bands schaffen, werden zusammenleben und erhalten Zugang zum Inner Circle von Little Mix, der eine wichtige Rolle in der sensationellen Erfolgsgeschichte der Band spielte, darunter Vocal Coaches, Songwriter, Produzenten und Stylisten.

Galerie

Die erfolgreichste Girlband der Welt

Darüber hinaus erhält die Gewinnerband die Möglichkeit, Little Mix als Support auf ihrer „Confetti Tour 2021“ zu begleiten. Little Mix sind seit Jahren die unangefochten erfolgreichste Girlband der Welt – mit über fünfzig Millionen verkauften Tonträgern, siebzehn Millionen Spotify-Hörern, drei Milliarden YouTube-Views und zwölf Milliarden Streams weltweit.

2019 wurde die Band mit ihrem zweiten BRIT Award ausgezeichnet – diesmal in der Kategorie „Best British Video“ für den Hit „Woman Like Me“, den sie im Rahmen der Award-Show auch live präsentierten. Darüber hinaus erhielten sie zwei Global Awards („Best Group“ und „Best Songs“) und ihren vierten EMA Award als „Best UK & Ireland Act“.

Hailee Steinfeld wäre gerne Teil der Band

Man kann also sagen, dass es für die Mädels von Little Mix extrem gut läuft. Die vier Girls haben sogar jede menge berühmte Fans. So auch Sängerin und Schauspielerin Hailee Steinfeld, die gerne das fünfte Mitglied der Band wäre.

Im Gespräch mit Klatsch-tratsch.de kam die schöne 23-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: „Ich liebe sie und halte sie für unglaublich talentiert.“ Und weiter: „Sie sind einfach großartig und ich bin ein großer Fan. Es wäre echt toll in der Zukunft mal mit den Mädels zusammenzuarbeiten.“