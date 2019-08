Lizzo aufgedonnert wie nie zuvor: Nägel sollten Outfits ergänzen

Lizzos Nägel sollten bei den MTV Video Music Awards ihre verschiedenen Outfits „ergänzen“. Die 31-jährige Musikerin bezauberte Montagabend (26. August) auf dem roten Teppich in einer roten mit Pailletten besetzten Robe, bevor sie sich einen gelben Bodysuit mitsamt Stiefeln anzog, um ‚Truth Hurts‘ und ‚Good As Hell‘ zu performen.

Nun verriet Maniküre-Expertin Eri Ishizu, was sie sich bei der Auswahl des lila Nagellacks des Stars gedacht hat. ‚Refinery 29‘ gegenüber sagte sie: „Bei Lizzos unterschiedlichen Looks während des Abends wollten wir uns für einen spaßigen Ton entscheiden, der außerdem jedes Outfit ergänzen würde, angefangen bei ihrer mutigen paillettenbesetzten Robe und der dazu passenden Federboa auf dem roten Teppich. Wir beendeten den Look mit Essie Gel-Setter Top Coat für ein ultraglänzendes Finish.“

Ein Shot für den Auftritt

Die ‚Juice‘-Überfliegerin trank während ihrer „spirtuellen“ Performance bei den VMAs Tequila aus einer blendenden Flasche und offenbarte, dass ihr ein Limit von nur „einem Shot“ des mexikanischen Schnaps gesetzt wurde. Sie benötigte des Getränk allerdings, um genug Mut zusammenzubringen und ihre Rede über Selbstliebe halten zu können.

Auf der Bühne sagte Lizzo während der Preisverleihung des Senders MTV: „Ich bin müde von dem Sch*** und ich muss eure Geschichten nicht kennen, um zu wissen, dass ihr auch genug von dem Sch*** habt. Es ist so hart, zu versuchen, sich selbst in einer Welt zu lieben, die einen nicht zurück liebt. Also will ich diese Möglichkeit nutzen, um mich einfach gut zu fühlen, weil man es verdient, sich einfach gut zu fühlen!“