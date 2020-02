Lizzo ist zurück im Studio

Lizzo ist schon wieder zurück im Studio, um neue Musik aufzunehmen. Die ‚Truth Hurts‘-Interpretin konnte seit der Veröffentlichung ihres gefeierten Albums ‚Cuz I Love You‘ im letzten Jahr kaum eine Atempause einlegen.

In Verbindung mit einem Videoclip der 31-jährigen Sängerin, den sie auf TikTok veröffentlichte, schrieb die Künstlerin: „Ratet mal, wer aus der großen Stadt zurück ist? Wisst ihr alle, was das heißt? Es ist an der Zeit für neue Musik. Bow Bitch Bow! Wie sollte ich diesen Song nennen?“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lizzo (@lizzobeeating) am Feb 25, 2020 um 8:07 PST

Menschen sollen sich gut fühlen

Das Update aus dem Aufnahmestudio kommt, nachdem Lizzo ihre Musik mit einer „gebratener Pu**y vom Strauß“ verglich. Die Musikerin gab zu, dass sie es verstehen könne, wenn die Leute immer etwas Zeit brauchen, um sich an neue Künstler zu gewöhnen. Ihr liege es vor allem am Herzen, dass sich die Menschen wegen ihrer Musik gut fühlen.