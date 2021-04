Luca Hänni meldet sich mit „Durch die Nacht“ zurück

16.04.2021 19:00 Uhr

Luca Hänni gilt als einer der erfolgreichsten Pop-Exporte der Schweiz. Jetzt meldet er sich mit einem neuen Song zurück.

Den Beginn seiner Karriere markierte seine Teilnahme an der 9. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“, aus der er 2012 als Sieger hervorging. Von da an ging es für den Schweizer steil bergauf: sein Debüt „My Name is Luca“ erreichte in Deutschland Platz 2 der offiziellen Albumcharts.

Luca Hänni ist in der Schweiz ein Superstar

In der Schweiz heimste Luca Hänni für das Album sowie mehrere Singles Gold- und Platinauszeichnungen ein. Seine neue Single „Durch die Nacht“, die am 16. April gemeinsam mit einem offiziellen Musikvideo erscheint, will an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen und die deutschsprachige Musikwelt zum Tanzen bringen.

Doch der Erfolg steht für Luca Hänni, der mit der deutschen Tänzerin Christina Luft liiert ist, offenbar nicht an erster Stelle, wenn es um „Durch die Nacht“ geht. Vielmehr will er den Menschen damit ein Geschenk machen – ihnen ein Stück Leichtigkeit und Unbeschwertheit zurückgeben, in einer Zeit in der es genau daran so schmerzlich fehlt.

So entstandt „Durch die Nacht“

Die Idee zur Melodie kam ihm eines Nachts am Küchentisch in Köln, der Stadt, die für Luca neben der Schweiz ein zweites Zuhause geworden ist. In besagter Nacht wollte er nichts mehr als raus gehen, die Stadt und mit ihr, ihre Menschen erleben. Allein, es war Lockdown und damit blieb ihm nur die Sehnsucht, die er zunächst in positive Gefühle und gemeinsam mit Songwriterin Revelle und den Sunlike Brothers, schließlich in Musik umwandelte. Heraus gekommen ist ein Song, der mit seinem Dance-Pop Sound besticht und dafür sorgt, dass die bereits angestaubten Tanzschuhe endlich wieder zum Einsatz kommen.

Tanz-Experte Luca Hänni

Luca Hänni selbst sagt über den Song: „’Durch die Nacht‘ soll den Leuten ein positives Gefühl vermitteln – trotz oder vielmehr gerade wegen der aktuell schweren Zeiten. Ich wünsche mir nichts mehr als das sich die Leute dazu bewegen und für einen Moment alles anderen um sich herum vergessen können.“

Wenn es ums Tanzen geht ist der 26-Jährige im Übrigen ein echter Experte. Das stellte er in der Vergangenheit bei gleich zwei Tanzshows unter Beweis. Bis ganz nach oben auf das Siegertreppchen schaffte er es bei „Dance Dance Dance“. In der 2020er-Ausgabe von „Let’s Dance“ tanzte er sich mit Christina Luft auf Platz 3.

Der Song „She Got Me“, mit dem er 2019 für die Schweiz beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv antrat, katapultierte Luca aber gleich mal auf Patz 4 des internationalen Musikwettbewerbs und sammelte mittlerweile über 60 Mio. Streams. An ein Leben auf der Überholspur ist der Mann mit dem strahlenden Lächeln also gewohnt und selten hat überholen so viel Spaß gemacht wie mit „Durch die Nacht“.