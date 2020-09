04.09.2020 11:56 Uhr

Luca Hänni: Neues Album „100 Karat“ kommt im Oktober

Das Schweizer Sahneschnittchen Luca Hänni meldet sich mit seinem fünften Album zurück. Doch nicht nur das: Er singt endlich wieder Deutsch!

TV-Shows, Festival Auftritte, Castingshow, internationale Auszeichnungen bis hin zum sensationellen 4. Platz beim ESC 2019 – Luca Hänni macht immer wieder von sich reden. Und das seit Jahren! Ein Multitalent oder „nur“ ein Castingsternchen?

Ein sehr persönliches Album

Auf seinem neuen Album „110 Karat“ hat der inzwischen 25-Jährige positive und negative Erfahrungen in seinen Songs verarbeitet. Es ist persönlich, ehrlich, kostbar, halt 110 Karat! Lucas fünftes Studioalbum erscheint am 9. Oktober.

In diverse Schubladen gesteckt, abgestempelt als Eintagsfliege und Möchtegernstar, etabliert sich Luca allen Unkenrufen zum Trotz als ernstzunehmender Musiker. Er ist ein Kämpfer, Showman, Entertainer, der seinen eigenen Weg geht. Herausforderungen, die auf seinem Weg auf ihn warten, nimmt er mit Vollgas an. Verschlossene Türen, Zweifel, Lügen… unbeirrt macht Luca weiter. Der Erfolg gibt ihm immer wieder recht.

Zurück zur Muttersprache

Das Erlebte hat ihn geprägt und zu dem Menschen und Musiker geformt, der er jetzt ist. Er will sich nicht nach Styles und Hypes richten, sondern authentisch bleiben. Festhalten, loslassen, neu beginnen? Auch das Thema Liebe spielt eine grosse Rolle in seinen Songs. Luca hat auf seiner Reise neue Erkenntnisse gewonnen, kehrt zu seiner Muttersprache zurück und kann so noch besser ausdrücken, was ihn bewegt.

Galerie

Neue Freundin Christina Luft

Von Februar bis Mai 2020 nahm Luca an der 13. Staffel von „Let’s Dance“ teil. Seine ihm zugeordnete Tanzpartnerin ist die deutsche Profitänzerin Christina Luft. Beide belegten den 3. Platz und verliebten sich anschließend ineinander.

Im Mai veröffentlichte Luca Hänni seine Single „Diamant“. Im am 11. Juni veröffentlichten dazugehörigen Musikvideo tritt Christina Luft als Darstellerin auf.

Luca Hännis Studioalben

2012 My Name Is Luca

2013 Living the Dream

2014 Dance Until We Die

2015 When We Wake Up

2020 110 Karat