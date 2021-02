09.02.2021 18:47 Uhr

Luca Hänni: Wir verlosen 5 Tickets für sein Live-Stream-Konzert!

Die Corona-Pandemie hält noch immer die ganze Welt fest im Schwitzkasten und s scheint, als könnte es noch eine Weile so gehen. Selbst der Festival-Sommer rückt in weite Ferne ...

Besonders hart treffen die Corona-Beschränkungen Künstler, die schon seit Monaten keine Konzerte mehr vor einem richtigen Live-Publikum spielen können. Das hat für viele natürlich auch finanzielle Folgen …

„Ich fange schonmal an zu proben“

Aber nicht nur Acts leiden unter der aktuellen Corona-Situation, sondern auch Musik-Fans. Deshalb will Luca Hänni seinen Followern ein bisschen Abwechslung in der aktuellen Lockdown-Zeit bieten und streamt am 19. Februar ein exklusives Live-Online-Konzert. Dabei performt der attraktive Schweizer seine bisher größten Hits gemeinsam mit Band. Außerdem stellt der 26-Jährige dabei sein neues Album „110 Karat“ vor.

Diesen Abend kann Luca gar nicht abwarten, wie er seine Fans nun auch beim Fotodienst Instagram wissen lässt: „Da wir schon ganz lange keine Konzerte spielen konnten, uns es aber trotzdem auf die Bühne zieht, haben wir uns was überlegt: Nämlich machen wir ein ganz normales Konzert, aber mit euch als Publikum von zu Hause aus.“

Einer wie keiner

Um auch nichts dem Zufall zu überlassen, sei er schon fleißig am Proben, erklärt er weiter. „Gespielt wird in einem megaschönen Theater und das ganze wird mit verschiedenen Kameras für euch gefilmt – für ein tolles Konzert-Feeling.“ Am 19. Februar können sich die Fans dann mal das Bremener Metropol Theater von innen angucken und dabei gibt es die neue Live-Show von Luca Hänni zu sehen. Die Tickets für den virtuellen Auftritt kosten 15 Euro und können bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Lucas musikalische Karriere begann 2012 mit einem Knall: Der damals erst 17-jährige Schweizer Teenager gewann „Deutschland sucht den Superstar“. Er war der erste Nichtdeutsche und auch der jüngste Gewinner der Show.

#LäuftBeiIhm

Luca, der jetzt 26 Jahre alt ist, wuchs in einer musikalischen Familie auf. Mit fünf Jahren begann er Schlagzeug zu lernen, gefolgt von Klavier-, Gitarren- und Gesangsunterricht. Nach Abschluss der Schule begann er eine Ausbildung zum Maurer und liebt die praktische Arbeit bis heute – er mag es, mit beiden Händen festzuhalten.

Seine erste Single „Don’t Think About Me“ erreichte Platz eins der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gefolgt von ausverkauften Konzerttourneen, Festivals und TV-Shows. Er hat mehrere Top-Musikpreise gewonnen, darunter den Swiss Music Award und den Kids ‚Choice Award in LA, den er zweimal gewann.

Wir verlosen 5 Tickets für das Luca Hänni-Konzert

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 18. Februar 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Luca Hänni“

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!