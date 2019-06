Mabel: So sexy tanzt sie in ihrem neuen Video

Donnerstag, 13. Juni 2019 06:50 Uhr

Sängerin Mabel haut mit „Mad Love“ eine neue Single auf den Markt, die auch gleichzeitig als Vorbote für das kommende Album „High Expectations“ zu begreifen ist. Dabei handelt es sich um eine forsche Upbeat-Nummer, die gut ins Ohr geht.

Das Label der Wahl-Britin geht sogar so weit, den Song als „Eine Hymne für Frauen, die den Ton angeben und genau über das sprechen worauf sie Lust haben“ zu beschreiben. Das dazugehörige Video versucht dieses Gefühl zu übersetzen und setzt die 23-Jährige als starke und moderne Frau in Szene, die als Popstar die Musikwelt erobert.

Hierfür hat sich Mabel mit keinem Geringeren als Marc Klasfeld zusammengetan, der bereits bei Videos von Cardi B, Destinys Child, und Jay Z Regie geführt hat.

Das Album gibt ihr Kraft

Über ihr kommendes Debütalbum sagt Mabel: „High Expectations, der Titel sagt alles aus. Es geht um die Erwartungen, die ich an mich selbst habe, die Erwartungen anderer Leute an mich und umgekehrt, insbesondere in Beziehungen. Das allgemeine Thema des Projekts ist das Negative und positive Aspekte, die damit einhergehen. Ich möchte allen, die sich das anhören, eine positive Nachricht übermitteln. Ich habe durch das Schreiben dieses Albums so viel Selbstbewusstsein gewonnen und möchte, dass die Leute davon profitieren.“