Mac Miller: Das ist der erste Song nach seinem Tod

Mit „That’s Life” veröffentlicht der Grammy-ausgezeichnete Producer und Künstler 88-Keys eines der letzten Musikstücke des im September 2018 verstorbenen Rapper Mac Miller, dessen Familie für die Veröffentlichung ihren Segen erteilte. Mit von der Partie ist auch Megastar Sia.

„That’s Life“ wurde ursprünglich in New York City aufgenommen, als 88 und Mac Miller gemeinsam im Studio waren. Das Ergebnis ist ein Song, der das Grundgefühl der Musik zusammenfasst, an der ich an den letzten paar Jahren gearbeitet habe“, kommentiert 88-Keys.

Ein Song, der die Welt berührt

„Wir alle müssen uns unseren Weg durch gute wie schlechte Zeiten bahnen. Mac kam das Konzept für den Song basierend auf einer Unterhaltung, die wir im Studio über unsere jeweiligen Beziehungen zu der Zeit führten und darüber, was sie besonders macht. Ich spielte den Song Sia vor und sie identifizierte sich persönlich mit den Gefühlen des Songs und hatte den starken Wunsch, ihre eigenen Gedanken zum Thema beizutragen. Am Ende halfen mir mein geliebter Freund Mac und meine neue Freundin Sia dabei, einen Song zu machen, der die Welt berührt und vielen dabei hilft, mit den Widrigkeiten des Lebens fertigzuwerden, denn hey: ‚That’s Life’“.