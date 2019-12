Macklemore will damit die „neue Mariah Carey“ werden

Macklemore ist zurück! Und zwar mit seinem allerersten Weihnachtssong, einem Original mit dem Titel „It’s Christmas Time“. Unterstützt wird er dabei von Soulsänger Dan Caplen, der auch schon bei Rudimentals „These Days“ gemeinsam mit Jess Glynne mit von der Partie war.

Um die Nummer noch ein wenig persönlicher zu gestalten ist auch Macks älteste Tochter Sloane dabei. Co-produziert wurde der Song von Tyler Dopps und Josh „Budo“ Karp.

„Du kannst die neue Mariah Carey sein“

Macklemore erzählt: „Jedes Jahr um die Weihnachtszeit herum denke ich mir: ‚Mach es einfach, Ben. Mach einen Song. Du kannst die neue Mariah Carey sein.‘ Nun, dieses Jahr bin ich es endlich.“

Ob Mack mit dieser Nummer auch ein vergleichbarer Weihnachts-Evergreen wie „Last Christmas“ oder „All I Want for Christmas“ gelingen wird, wird sich in den kommenden Tagen noch zeigen. Gute Chancen hätte der Song jedenfalls.