Madcon: Hier trauern sie ihrer Urlaubs-Romanze nach

Es ist nicht ganz klar, ob die Jungs von Madcon sich momentan in voller Urlaubslaune oder eher in der leicht depressiven Stimmung danach befVermutlich her irgendwo dazwischen, wenn man sich ihre neue melancholische Sommer-Single „No Lies“ mit dem norwegischen Wunderkind Jesper Jenset (22) anhört.

Wird es die ganz große Liebe?

Urlaub, das ist: unbeschwerte Tage am Strand, lange Nächte in der Beach-Bar – und wenn es richtig gut läuft diese ganz besondere Romanze, die es nur im Urlaub gibt und die gerade deshalb so magisch ist: die Sommerliebe. Umso tragischer, wenn sich der Urlaub dem Ende nähert und damit auch der Urlaubsflirt. „No Lies“ handelt davon, der neue Song von Madcon und Jesper Jenset und widmet sich zugleich der Frage: Gibt es nicht vielleicht doch die Chance auf ein Nachspiel?

Für das Musikvideo zu „No Lies“, das im spanischen Marbella gedreht wurde, standen die Künstler gemeinsam vor der Kamera. Angesiedelt in einem Ferienresort, lernt Jesper darin seine große Sommerliebe kennen und berichtet Yosed und Tshawe an der Bar davon. „No Lies“ folgt auf die im Frühjahr veröffentlichte Single „Callin You“ des norwegischen Duos. Jesper Jenset kennt man u.a. durch seine Singles „Bad Vibrations“ (2018) und „High“ (2016). Der 22-jährige Sänger und Songwriter wird bereits mit internationalen Namen wie Ed Sheeran und Shawn Mendes verglichen.