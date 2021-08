Madonna: Das ist ihr Mega-Deal mit Warner Music

Superstar Madonna und das Label Warner Music haben sich auf einen langjährigen Deal geeinigt. (stk/spot)

16.08.2021 17:01 Uhr

Warner Music hat sich das gesamte musikalische Schaffen von Madonna gesichert. Dürfen sich ihre Fans durch den Mega-Deal auch auf zahlreiche neue Mega-Hits freuen?

Im Zuge ihres 63. Geburtstags am 16. August hat Warner Music eine „karriereumspannende Partnerschaft“ mit Madonna enthüllt, die das gesamte musikalische Schaffen des Superstars umfasst. Es handele sich hierbei um die Rechte an 17 Studioalben sowie sämtlichen Singles, Soundtracks, Live-Alben sowie Best-of-Platten, berichtet die US-Seite „Variety“. Aber was bedeutet der Mega-Deal für die weltweiten Fans des Superstars?

Das ist geplant

Dem Bericht zufolge ist in der Partnerschaft keine neue Musik mit inbegriffen. Stattdessen sei geplant, im Laufe der kommenden Jahre, beginnend 2022, remasterte Deluxe-Editionen ihrer erfolgreichsten Alben herauszubringen.

Diese sollen von Madonna persönlich ausgewählt und beaufsichtigt werden, heißt es weiter. Im Oktober 2022 wird es genau 40 Jahre her sein, dass Madonnas Debüt-Single „Everybody“ veröffentlicht wurde – damals schon von Warner.

Ein guter Deal für Madonna

Dass dieser Deal weitere Millionen aufs Konto der Sängerin spülen wird, liegt auf der Hand. Zwar nennt „Variety“ hierzu keine Zahlen, ein Bericht aus dem vergangenen Jahr legt aber nahe, in welchem Preissegment man sich befinden könnte. So hatte Madonna 2011 einen zehnjährigen Exklusivvertrag über drei Alben mit Interscope Records abgeschlossen. 120 Millionen US-Dollar soll damals das Musiklabel dafür hingeblättert haben, wie ebenfalls „Variety“ vermeldet hatte.