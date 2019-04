Madonna: Im neuen Video lutscht sie an Malumas Zeh!

Donnerstag, 25. April 2019 11:56 Uhr

Lang erwartet, nun ist es da: Das neue Video von Madonna zu „Medellín“, welches das neue Album „Madame X“ einleiten soll. Gestern Abend wurde im Rahmen der weltweit ausgestrahlten Live-Session „MTV Presents: Madonna Live“ das offizielle Video zu ihrer aktuellen Single mit Latino-Schnuckelchen Maluma premiert.

Das 30-minütige Special wurde live aus London über die digitalen Plattformen und linearen Kanäle von MTV in fast 180 Länder übertragen. Der Clip zu dem unbestrittenen Song geht knackige 6:40 Min und beginnt mit einem Gebet, das mit dem Satz „Madame X loves to dance. Because you can’t hit a moving target” (zu deutsch: Madame X liebt es zu tanzen, weil du kannst kein sich bewegendes Ziel treffen) endet.

Im Rausch

Anschließend sehen wir Madonna Salsa tanzen, mit Maluma Cigarillos rauchen und auf einem Pferd davonreiten. Eine heiße Sause, mit Bettszenen mit (angedeuteten) Küssen und einem Höhepunkt, in dem Pop-Mutti Madonna an den Zehen des heißen Reggaeton-Sängers nuckelt. Na, Hallo … Das Ergebnis ein ein farbenfrohes, aufregendes Video geworden, das wir in diesem Sommer bestimmt noch oft sehen werden.

Quelle: instagram.com

„Medellín“ ist die erste Single aus Madonnas neuem Album „Madame X“, das am 14. Juni erscheinen wird. Neben Maluma sind auf dem Album noch weitere Feature-Gäste wie Quavo (Migos), Swae Lee (Rae Sremmurd) oder Anitta vertreten.