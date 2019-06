Madonna: Ticket-Verkauf läuft schleppend

Donnerstag, 13. Juni 2019 07:48 Uhr

Madonna (60) hat es dieses Jahr nicht leicht! Denn nicht nur, dass sie durch ihren durchwachsenen ESC-Auftritt ins Visier der Kritiker geraten ist, jetzt hat sie offenbar auch noch Probleme, Tickets für die anstehende ‚Madame-X‘-Tour zu verkaufen.

Wie jetzt das Magazin “The Post” berichtete, stehen für Madonna’s Tournee 2019 noch hunderte Karten zur Verfügung. Obwohl die Sängerin sich bewusst für kleinere, theaterähnliche Veranstaltungsorte wie z.B. in New York entschieden hat, bleiben dort die Zuschauer weg. Eine Quelle behauptet, dass selbst der Popstar geschockt sei: „Sie ist wirklich ziemlich verblüfft, weil sie früher ganze Stadien innerhalb von Sekunden gefüllt hat.“

Quelle: instagram.com

Rabatt auf ihre Tickets

Im BAM Howard Gilman Opera House in New York mit 2.100 Plätzen sind angeblich noch über die Hälfte der Tickets verfügbar. Die Veranstalter haben schon mit Rabatt-Aktionen versucht mehr Karten los zu werden.

Ein Insider sagt, dass die schlechten Ticketverkäufe mit einem mangelndem Interesse an Madonna zu tun haben könnten. Denn ihre letzte “Rebel Heart Tour“ vor drei Jahren brachte 170 Millionen US-Dollar ein. Schon 2012 verkaufte sie alle Tickets für das Yankee Stadium, in das rund 50.000 Zuschauer passen, in nzr 20 Minuten. Was ist jetzt nur los?

Quelle: instagram.com

Nippelfoto bei Instagram

Die 60-Jährige Popsängerin lässt aber nicht locker, um Aufmerksamkeit zu erregen. Jetzt teilte sie bei Instagram ein Nippelfoto mit einer Rose, die sich durch die Brustwarze drückt. Das Bild stellte Madonna auf Social Media, nachdem die britische ‚Daily Mail‘ als erste über den enttäuschenden Ticketverkauf berichtet hatte. Dazu schrieb die „Like a Virgin“-Sängerin: “Das Portrait einer Dame…Madame X. Das Album erscheint am 14. Juni”.

Der Post wurde sehr heftig im Netz kommentiert. Ein User schrieb: „Auf keinen Fall wird Instagram das Bild im Netz lassen“.

Ist einfach nur ein ausgeklügelter Schachzug der Sängerin, um ihr Album und ihre Tournee ins Gespräch zu bringen und die Werbetrommel zu rühren? Das konnte sie schon immer gut!