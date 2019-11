Madonna zu Lil Nas X: „Ich werde dir das Reiten lehren, Baby!“

Madonna will einen Track mit Lil Nas X schreiben – über Hühner und das Landleben. Der 20-jährige Rapper hat es der Musik-Ikone gewaltig angetan. Als sie ihn im Publikum ihres ‚Madame X‘-Konzertes in Los Angeles erblickte, ging sie schnurstracks auf den Sänger zu und erfrischte sich an seinem Bier.

„Das sieht so durstlöschend aus, kann ich bitte einen Schluck haben“, sagte sie. Der Youngster nahm es ihr alles andere als übel. „Ich stehe einer Legende gegenüber, ich bin einfach glücklich, hier zu sein“, verkündete er voller Ehrfurcht. Anschließend sang Madonna ein paar Zeilen seines Hits ‚Old Town Road‘ und lud Lil Nas X ein, ihn bei sich zuhause zu besuchen.

„Verdiene es dir“

„Ich erwarte, dass du auf meine Pferdefarm kommst. Ich werde dir zeigen, was man wirklich mit einem Pferd macht. Und ich werde dir das Reiten lehren, Baby“, kündigte Madonna an. „Und dann können wir einen Song über Hühner machen, denn ich habe auch Hühner.“

Auch einen bedeutenden Karrieretipp gab die ‚Material Girl‘-Interpretin an den Newcomer weiter: „Arbeite hart. Verdiene es dir.“ Woraufhin Nas eifrig erwiderte: „Ich verspreche dir, das werde ich tun.“ Die Fans können also gespannt sein, was aus der geplanten Kollaboration wird – und wie sich diese junge Freundschaft noch weiterentwickeln wird…