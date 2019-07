Mahalia: Ihr Sommerhit handelt von aufdringlichem Grapscher

Freitag, 5. Juli 2019 17:10 Uhr

Mahalias neuer Track ist um den Riddim gebaut, den man aus Beenie Mans unvergessenem 1997-er Hit „Who Am I (Sim Simma)“ kennt, der wiederum auf Jeffrey Hardings „Playground Riddim“ basierte.

Mahalia ist eine Meisterin darin, zutiefst persönliche Songs zu machen, die selbst eher negative Themen mit einem positiven, lässig groovenden Vibe transportieren. So auch hier – in „Simmer“ weist sie einen zu aufdringlichen Boy charmant in seine Schranken.

Mahalia haucht den vertrauten Riddims neues Leben ein und berichtet von einem Typen, der sich für ihren Geschmack ein wenig zu sehr ins Zeug legt. In dem sommerlichen Track singt außerdem der nigerianischen Star Burna Boy mit, der erst vor wenigen Tagen bei den BET Awards in den USA als „Best International Act“ ausgezeichnet wurde. „Simmer“ ist ein Vorbote des kommenden Debütalbums „Love & Compromise“, das am 6. September erscheint.

Quelle: instagram.com

Ein krasses Jahr

Für Mahalia, die mit gerade einmal 14 Jahren ihren ersten Plattenvertrag unterschrieb, ist „Love And Compromise“ die reiche Frucht ihres bisherigen Wachstums. Auf ihrer ersten LP verbindet sich ihr mitreißendes Wesen mit jugendlicher Ausstrahlung, eigenwilliger Erzählkunst und Consciousness.

Die Künstlerin aus Leicester erlebte ein denkwürdiges Jahr 2018, das ihr den Aufstieg zu einer der aufregendsten UK-Künstlerinnen bescherte. Nachdem sie zunächst die neu eingeführte „One To Watch“-Liste von YouTube gewann, wurde sie in der Folge als einziger Künstler (m/w) des Jahres sowohl für den BRIT’s Critics Choice Award als auch den BBC Sound Poll nominiert. Mahalias Erfolg fußt auf ihren so kompromisslosen wie lebensbejahenden Songs wie „Sober“, ihre Debüt-Single, die im Sommer 2016 erschien, und „One Night Only“, ein Song ihrer hochgelobten Debüt-EP „Seasons“.