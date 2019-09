Mahalia und Ella Mai: UK-Shootingstars mit neuem Video „What You Did“

Nachdem Mahalia am Mittwoch ihre neueste Single „What You Did“ enthüllte – eine Kollaboration mit ihrer britischen Kollegin Ella Mai – erscheint heute das zugehörige Video. Darin trauern beide um eine vergangene Liebe und das Ganze mit sehr viel Drama und 90er Vibe.

Mit dem Erfolg ihrer jüngsten Sommer-Single „Simmer“ (feat. Burna Boy) im Rücken, ist „Love & Compromise“ die reiche Frucht von Mahalias Entwicklungsgeschichte bis zum heutigen Tage.

Ein gutes Jahr

Hinter der Künstlerin aus Leicester liegen unglaubliche 12 Monate, die ihr den Aufstieg zu einer der aufregendsten neuen UK-Künstlerinnen bescherten. Nachdem sie zunächst die neu eingeführte „One To Watch“-Liste von YouTube gewann, wurde sie in der Folge als einziger Künstler des Jahres sowohl für den BRIT’s Critics Choice Award als auch den BBC Sound Poll nominiert.

Vergangene Woche wurde sie zudem mit YouTubes „Artist On The Rise”-Kampagne geehrt. Mahalias Erfolg fußt auf ihren so kompromisslosen wie lebensbejahenden Songs wie „Sober“, ihrer im Sommer 2017 veröffentlichten Debüt-Single, und „One Night Only“, eine Single ihrer hochgelobten Debüt-EP „Seasons“ (2018).