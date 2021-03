Maite Kelly: Alles über ihr neues Album „Hello“

Maite Kelly: Alles über ihr neues Album "Hello"

11.03.2021 23:30 Uhr

Mit ihrer aktuellen Single „Einfach Hello“ hat Maite Kelly Anfang des noch jungen Jahres einen Schlager-Hit auf die Reise geschickt, der bei Fans und Experten gleichermaßen eingeschlagert hat.

Mit diesem Song untermauert die begnadete Sängerin und Songwriterin ihr untrügliches Gespür für Songs mit Hingabe, Hymne und Hit-Garantie –gepaart mit der wohltuenden Leichtigkeit einer Vollblut-Musikerin.

Maites drittes Album

Ist ihre aktuelle Hit-Single als Hommage an die Schlagerkultur und deren bedeutendste Künstler zu verstehen, bildet Maites neues Album „Hello!“ (kommt am 19. März raus) den allumfassenden Rahmen ihres Facettenreichtums – ein abwechslungsreicher Einblick in ihre musikalische Farbwelt, die von Disco über Pop bis hin zu Balladen und Chansons all das repräsentiert. Konsequent koppelt sie an ihre bisherigen Gold-und Platin-Alben „Sieben Leben für dich“ und „Die Liebe siegt sowieso“ nun ihr drittes Album an. Eine Fortsetzung ihrer eigenen Schlagergeschichte, wie sie nur eine Maite Kelly schreiben kann.

Produktion in der Pandemie

Maite Kelly ist schon lange in der Champions League des deutschen Schlagers angekommen und hat nicht zuletzt die Lockdown-Zeit meisterlich genutzt, um ihre Fans mit neuen musikalischen Trophäen zu überraschen.

In unterschiedlichen Konstellationen hat die Singer-Songwriterin sämtliche Songs getextet und komponiert und die Produktionen begleitet – ob in Zoom-Meetings mit ihren Teams oder beim Einsingen von Demo-Versionen in ihren eigenen vier Wänden. Herausgekommen sind zeitlose Songperlen.

50 neue Songs

Maite zwischen Herd, Heimstudio und Herz: Neue Herausforderungen brauchen eben neue Herangehensweisen.

In der vielleicht kreativsten Phase ihrer Karriere hat die Musikerin rund 50 neue Titel geschrieben, von denen es die 12 stärksten auf dieses Album geschafft haben. Mit „Hello!“ veröffentlicht sie nun ihre Compilation, ihr aktuelles „Lebens-Best-Of“-und positioniert sich einmal mehr als Macherin, die über musikalische Grenzen, Epochen und Musikstile hinweg Vielseitigkeit liebt und lebt. Ein Hallo-Wach-Effekt für Maite, ihre Fans und den deutschsprachigen Schlager.

Mit „Einfach Hello“ ersten Hit 2021 gelandet

Ihre eingangs erwähnte erste Singleauskopplung „Einfach Hello“ist der Schlagerhit des ersten Halbjahres 2021 schlechthin. Der Titel wurde zu einem Airplay-Hit, verweilte mehrere Wochen auf Platz 1 der Airplay-Charts, das Video erreichte in Rekordzeit die Million-Klick-Marke. Die 41-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass sie der Erfolg von „Einfach Hello“, dem Song, der eine Liebeserklärung an den Schlager, deren Künstler und deren Fans ist, extrem berührt hat.

Dazu sagte sie: „Ich wollte Leichtigkeit in diese Zeit bringen, das Publikum mitreißen. Mit einem Song, der wie ein 3-Minuten-Urlaubsfilm ist. Jeder steigt mit mir in diesen „Zug nach Nirgendwo“ ein. Ich wollte den Menschen ein 3-Minuten-Lächeln mitgeben und das romantische Gefühl, das vielen Schlagern anhaftet, transportieren. Ich sah mich in einem Zug sitzen und die großen Stars,wie Howard Carpendale oder Udo Jürgens, kamen rein. Beim Schreiben war ich wie in einem Film -und alle waren da!“

In den Texten von Maite Kelly haben Gefühle halt immer den größten Platz. Im Menschen Maite sowieso.

Geplante Tour

29.10.2021 Suhl, Congress Centrum Suhl – Großer Saal

30.10.2021 Dresden, Messe Dresden

01.11.2021 Fulda, Kongress- und Kulturzentrum Fulda Hotel Esperanto

02.11.2021 Magdeburg, GETEC-Arena

03.11.2021 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

21.01.2022 Zwickau, Stadthalle Zwickau

22.01.2022 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

23.01.2022 Erfurt, Messe

25.01.2022 Hamburg, Barclaycard Arena

26.01.2022 Hannover, Swiss Life Hall

27.01.2022 Dortmund, Westfalenhalle

29.01.2022 Mannheim SAP Arena

30.01.2022 Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

01.02.2022 Ludwigsburg, MHPArena

02.02.2022 Köln, LANXESS Arena

03.02.2022 Trier, Arena Trier

06.02.2022 Kempten, bigBOX Allgäu

07.02.2022 Wien, Wiener Stadthalle – Halle F

09.02.2022 Cottbus, Stadthalle

10.02.2022 Rostock, Stadthalle Rostock

11.02.2022 Berlin, Mercedes-Benz Arena