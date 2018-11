Maite Kelly: Darum singt sie nicht mehr mit den Kelly’s

Montag, 5. November 2018 15:36 Uhr

Das Comeback der Kelly Family im letzten Jahr war nahezu perfekt, doch warum war Maite Kelly (38) nicht mit dabei?

Diese Frage stellten sich Fans und Presse eine ganze Weile, doch jetzt sprach die blonde Sängerin erstmalig darüber. Mit ihrer Familie – der Kelly Family – feierte Maite vor allem in den 90ern einen Erfolg nach dem Nächsten. Als die Familienkapelle dann im letzten Jahr wieder an den Start ging, hatte sich im Leben von Maite so einiges verändert. Sie war in der Zwischenzeit Mutter geworden und hatte auch eine durchaus erfolgreiche Solokarriere.

Sie musste sich entscheiden

„Ich hatte die Wahl, meine Kinder zu sehen oder nicht“, erklärte sie in der NDR Talk Show. „Es gibt natürlich Leute, die denken, ich nehme mich zu wichtig, um mit meiner Familie auf Tour zu gehen – das ist nicht so.“ Sie sei stolz auf die Karriere ihrer Familie, erzählte sie weiter.

Zudem sei es als Solokünstlerin einfacher Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen: „Ich kann meine Karriere um meine Kinder rumstricken. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit meinem Beruf – und als alleinstehende Mutter – das auch so schaffen kann.“

Maite braucht aber kein schlechtes Gewissen zu haben, denn sie ist nicht die Einzige, die beim Comeback ihrer berühmten Familie fehlte: Ihre Geschwister Paddy (40) und Barby (43) waren ebenfalls nicht dabei.