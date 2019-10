Maite Kelly: Das ist ihr neues Video „Dass es uns noch gibt“

Sängerin und Erfolgskomponistin Maite Kelly hat nach der Tour den autobiographischen Song „Dass es uns noch gibt“ geschrieben. In diesem Lied lässt sie eigene Erlebnisse ihres Lebens Revue passieren. Die Videoidee zu dem Titel hat Maite selbst erarbeitet. Heute Abend war Premiere.

Welches Geheimnis verbirgt sich hinter einer langen Freundschaft? Nach dem sensationellen Erfolg ihrer Tournee und der Bekanntgabe einer Zusatztournee im kommenden Jahr mit 13 weiteren Konzerten hatte Maite Kelly das starke Bedürfnis, ihren Fans noch etwas mitzuteilen und ihnen einen Einblick in ihr Leben und ihre Erinnerungen zu gewähren.

Re-Edition ihres Erfolgsalbums kommt

Mit ihrer neuen Single, die ein Vorbote der sogenannten Herz-Edition ihres Erfolgsalbums „Die Liebe siegt sowieso“ (kommt am 01.11.2019) ist, erfüllt Maite ihren Fans und sich selbst diesen tiefen Wunsch und präsentiert eine ganz besondere Ode an die Freundschaft und Verbundenheit.

Der eindringliche und mitreißende Song erzählt die berührende Geschichte einer Freundschaft, die ein Leben lang bestehen bleibt, auch wenn man sich über die Jahre mal aus den Augen verloren hat.

Brillante Songwriterin

In den vergangenen Jahren konnte sich Maite Kelly nicht zuletzt dank des Kult-Duetts mit Roland Kaiser namens „Warum hast du nicht Nein gesagt“ (über 110 Millionen Klicks bei YouTube) den Ruf einer exzellenten Singer-Songwriterin erarbeiten. Mit ihren aktuellen Hits wie „Die Liebe siegt sowieso“ und „Heute Nacht für immer“ hat sie diesen Status weiter gefestigt und beweist dies auch mit dem neuen Song „Dass es uns noch gibt“ – einem Titel, der vor Glück und Dankbarkeit nur so strotzt und all die schönen Erlebnisse aus der eigenen Jugend zum Leben erweckt.